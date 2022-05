In der Kirche St. Valentin in Boos haben am ersten Mai zwei Kinder das Fest der ersten heiligen Kommunion gefeiert. In einer Prozession mit dem Musikverein Ebersbach, Pater Pare und den Ministranten wurden die Kommunionkinder und ihre Familien in die Kirche begleitet. Nach dem Festtag mit schönstem Frühlingswetter kamen alle am Abend noch einmal für die Dankandacht in der Kirche zusammen. FOTO: Kirchengemeinde Boos