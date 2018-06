Zwei klammern sich an die Relegation

Vor dem vorletzten Spieltag der Bezirksligasaison ist an der Tabellenspitze alles geklärt. Mengen steigt auf, Hundersingen spielt die Relegation. Am Tabellenende kommt es auf den Abstieg aus der Landesliga an. Ein Direktabsteiger aus dem Bezirk Donau aus der Landesliga und sowohl für Schelklingen-Hausen, als auch für den FV Bad Saulgau wäre alles gelaufen. Gibt es keinen Direktabsteiger aus der Landesliga, dann kriegt einer von den beiden noch eine Chance über die Relegation. Dann wären Ebenweiler, Hohentengen, Bad Buchau und Laiz direkt gerettet, andernfalls muss einer in die Relegation.

SV Ebenweiler – FC Mengen (So., 15 Uhr; Vorrunde: 0:6). - In der Rückrundenwertung stehen beide im Spitzenfeld der Liga. Ebenweiler ist Vierter, der FC Mengen Zweiter. Fast könnte man sagen, es treffen zwei gleichwertige Gegner aufeinander. Die Gäste sind in der gesamten Saison noch immer ohne Niederlage, acht Treffer fehlen noch, um die 100 komplett zu machen. Aus dem Hinspiel (0:6) haben die Platzherren noch einiges gerade zu rücken. Bei einem Sieg wäre für die Platzherren sogar in der Endabrechnung ein einstelliger Tabellenplatz möglich.

FV Schelklingen-Hausen – SV Hohentengen (So., 15 Uhr; 2:2). - Schelklingen-Hausen empfängt den Tabellenelften. Zehn Punkte Abstand trennen die beiden Mannschaften. Der Gastgeber will sich natürlich mit einem positiven Eindruck aus der Liga verabschieden. Gegen den SV Hohentengen konnte die Mannschaft aber noch keinen Sieg erringen. Die Bilanz mit zwei Remisspielen und einem Sieg für Hohentengen spricht eindeutig für den Gast.

SG Altheim – Spfr. Hundersingen (So., 15 Uhr; 2:1). - Im Duell der Aufsteiger liegt die Favoritenrolle eindeutig beim Gast. Die Spfr. Hundersingen sind das beste Rückrundenteam der Liga. Der Aufsteiger holte sogar einen Punkt mehr (30 Punkte in 13 Partien) als der Meister FC Mengen (29). Die SG schwächelt daheim - erst fünf Heimsiege - sodass mit einem Erfolg für Hundersingen gerechnet werden muss. Doch Hundersingen hat angekündigt, einigen Spielern nach dem Pokalsieg eine Auszeit geben zu wollen. Sieben englische Wochen in Folge fordern Tribut.

SV Uttenweiler – FV Neufra (So., 15 Uhr; 5:0). - Eigentlich das (bedeutungslose) Spitzenspiel. Der Dritte empfängt den Vierten. Das Duell der beiden Ex-Landesligisten ist auch das Spiel der beiden Enttäuschten. Uttenweiler hat neun, Neufra elf Punkte Rückstand auf Platz zwei, um Mengen zu sichten brauchen beide ohnehin ein Fernglas (26/28 Punkte). Im Hinspiel vor wenigen Wochen, das als Nachholspiel ausgetragen werden musste, siegte der SV Uttenweiler nach einer der stärksten Saisonleistungen in Neufra mit 5:0. Eine Möglichkeit für den Gast, sich für die klare Niederlage zu revanchieren.

FV Bad Saulgau – FV Altshausen (So., 15 Uhr; 2:4). - Im Duell der Altmeister empfängt der Tabellenvorletzte den Tabellenneunten. Der Gastgeber hatte noch ein Wochentagssspiel zu Hause gegen Uttenweiler (1:3), nach dem sich alle Hoffnungen des FV Bad Saulgau in Luft auflösten, doch noch direkt die Klasse zu halten. Die Belastung aus der Partie spricht also für den FVA. Aber: Die letzten vier Heimspiele konnte der Gastgeber jeweils erfolgreich gegen Altshausen gestalten. Ein gutes Omen?

FC Laiz – FV Bad Schussenried (So., 15 Uhr; 0:3). - Sollten zwei Mannschaften aus der Bezirksliga absteigen müssen, stünde der FC Laiz auf dem Relegationsplatz. Die Grün-Weißen sind abhängig von der Abstiegssituation aus der Landesliga. Das macht dem FC Laiz zu schaffen. Gelingt den Laizern achte Saisonsieg, könnte Laiz eventuell an Ebenweiler vorbeiziehen. Die Gäste stehen auf Rang acht, haben aber eine kleine Schwächeperiode. Im Hinspiel unterlag Laiz klar mit 0:3 gegen die Violetten.

TSG Rottenacker – SV Bad Buchau (So., 15 Uhr; 1:3). - In der Rückrundenwertung steht der SV Bad Buchau auf Rang sechs und die Gastgeber auf Rang zehn. Rottenacker ist derzeit ein bisschen launisch drauf, ein Auswärtssieg für Bad Buchau ist möglich. Gelingt den Gästen der zehnte Saisonsieg, ist das Ziel direkter Klassenerhalt fast erreicht.

SV Sigmaringen – FC Krauchenwies/Hausen a.A. So., 15 Uhr; 2:5). - Derbyzeit in Sigmaringen. Der Tabellenfünfte empfängt den Zehnten. Die Ausgangssituation stellt sich aber anders als in den vergangenen Jahren dar. Die Kreisstädter stehen besser da als der FCK. Die Ulmer-Elf will den 14. Saisonsieg. Die Gäste hoffen auf die gute bisherige Bilanz. Seit 2005 hat der FCK/H in Sigmaringen nicht mehr verloren. Es wird wohl die Tagesform entscheiden. (mir)