Zwei Kellerkinder sind erfolgreich

Zwei Kellerkinder der Fußball-Bezirksliga haben am vergangenen Wochenende wichtige Siege gefeiert. Der FC Laiz punktete am Samstag dreifach gegen Aufsteiger SG Altheim, der SV Bad Buchau kam zu einem wichtigen 3:0-Sieg gegen den FV Altshausen und gab die rote Laterne nach Bad Saulgau weiter. Gepunktet hat auch Krauchenwies/Hausen gegen den FV Neufra/D., Sigmaringen und Hohentengen trennten sich torlos. Vier Ausfälle füllen den Nachholspielplan weiter, der nun bei 31 Partien steht.

SV Sigmaringen - SV Hohentengen 0:0. - Z.:150. - Die Kreisstädter legten furios los und übernahmen schnell die Kontrolle über die Partie. Die SVS-Offensive um Daniel Deli und Maximilian Felder erspielte sich etliche Abschlussmöglichkeiten, diese blieben jedoch ungenutzt. Nach dem Seitenwechsel fingen sich die Gäste wieder und konnten Paroli bieten. Die Begegnung war dadurch im zweiten Durchgang offener, allerdings gab es keine großen Torraumszenen mehr zu sehen. Somit blieb es beim torlosen Remis. „Wir waren in den ersten 45 Minuten total überlegen und hatten dabei Chancen ohne Ende, eigentlich müssen wir in Halbzeit eins mindestens zwei oder drei Tore erzielen. Wir haben heute durch unsere miserable Chancenverwertung den Heimsieg verschenkt, letzten Endes sind es eher zwei verlorene als ein gewonnener Punkt“, berichtete SV Sigmaringens Trainer Helmut Ulmer nach der Begegnung.

FC Krauchenwies/Hausen - FV Neufra 2:2 (1:1). - Tore: 1:0 Eigentor (36.), 1:1, 1:2 Fabian Brehm (39./FE/54.), 2:2 Patrick Vogler (63.). - Rote Karte: Benjamin Spies (27./FVN; Tätlichkeit). - Z.: 150. - Neufra musste bereits recht früh einen Platzverweis verschmerzen. Dadurch erspielte sich der FC Krauchenwies/Hausen ein Übergewicht und ging in Führung. Der FVN hielt trotz Unterzahl dagegen und glich noch vor der Pause durch Fabian Brehm per Elfmeter aus. Im zweiten Durchgang ging der FVN sogar in Führung, Goalgetter Fabian Brehm traf zum 1:2 durch einen fulminanten Weitschuss. In der Folgezeit wurden die Hausherren wieder besser und glichen durch Patrick Vogler aus. In der Schlussphase hatte Krauchenwies sogar noch weitere Möglichkeiten, die Partie für sich zu entscheiden, im Abschluss waren die Rot-Weißen jedoch nicht konsequent genug. Die beste Abschlussmöglichkeit vergab Timo Allgaier, der einen Freistoß knapp über das Quergebälk setzte (80.). „Wenn uns vor dem Spiel jemand gesagt hätte, dass wir gegen einen Aufstiegsaspiranten einen Punkt holen, hätten wir das unterschrieben. Heute war aber mehr drin. Wir waren über 60 Minuten einen Mann mehr und hätten am Schluss den Sieg klarmachen müssen. Ein ärgerliches Remis“, sagte FCK-Pressewart Björn Freisinger im Anschluss an die Partie.

FC Laiz - SG Altheim 3:1 (2:0). - Tore: 1:0, 2:0 Patrick Nowak (23./35.), 3:0 Daniel Lauria (80./HE), 3:1 Marc Wilde (85.). - Z.: 50. - Von der ersten Minute an gab Laiz den Ton an und dominierte das Spielgeschehen. Patrick Nowak brachte die Hausherren mit einem direkt verwandelten Freistoß in Front. Wenig später erhöhte Nowak mit seinem zweiten Tor des Tages auf 2:0. Mit der Führung im Rücken zeigte der FC Laiz über das ganze Spiel hinweg eine konzentrierte und souveräne Leistung. Im zweiten Durchgang belohnte Offensivmann Daniel Lauria seine bemerkenswerte Leistung mit dem Treffer zum 3:0. Den wohl einzigen schwachen Moment der Gastgeber in dieser Begegnung nutzte die SGA aus: Marc Wilde verkürzte nach einem Abstimmungsproblem in der Laizer Hintermannschaft auf 3:1. „Ein hochverdienter Erfolg. Trotz der immer noch andauernden Verletzungsmisere in unserem Team lösen wir das Ganze derzeit richtig gut. Eine überzeugende Leistung heute“, resümierte FCL-Abteilungsleiter Heiko Zoll nach Abpfiff des Spiels.

SV Bad Buchau - FV Altshausen 3:0 (2:0). - Tore: 1:0 Fabian Baur (21.), 2:0 Josef Buck (40.), 3:0 Luca Beck (66.). - Z.:80. - Der SV Bad Buchau spielte von Beginn an sehr motiviert und überzeugend auf. Das Tabellenschlusslicht ließ nichts zu und übte immer wieder Druck auf den FVA aus. Die verdiente Führung markierte nach rund zwanzig Minuten Fabian Baur, der einen Alleingang mit einem sehenswerten Schlenzer zum 1:0 abschloss. Im weiteren Spielverlauf blieb das Team vom Federsee die überlegene Mannschaft. Josef Buck erhöhte kurz vor dem Halbzeitpfiff auf 2:0. Auch im zweiten Durchgang kamen die Gäste aus Altshausen überhaupt nicht in die Partie und fanden keine probaten Mittel gegen souveräne Hausherren. Der SVBB sorgte dann Mitte der zweiten Halbzeit für die Entscheidung: Den ersten Torschuss konnte FVA-Schlussmann Sven Fritzen noch parieren, den Abpraller schob Luca Beck ein zum 3:0-Schlusspunkt. „Bad Buchau hat sich wieder zurückgemeldet in der Bezirksliga. Eine echt starke Leistung heute. Wenn wir dieses Leistungsniveau halten können, ist der Klassenerhalt ohne Zweifel möglich“, sagte SV Bad Buchaus Pressewart Jens Polm nach Abpfiff der Begegnung.

Abgesagt: Ebenweiler - Hundersingen, FV Bad Saulgau - Uttenweiler, FV Bad Schussenried - Mengen, TSG Rottenacker - Schelklingen/Hsn.