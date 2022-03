Zwei Jahre im Corona-Modus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Jahre 2020 und 2021 bis zum heutigen Tag standen ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Über zwei Jahre ist es her, dass eine Spontankonferenz der Lehrkräfte Mitte März 2020 einberufen wurde, um mit der plötzlich ausgerufenen Situation des 1. Lockdown bestmöglich umzugehen. Die ersten Lehrkräfte unterrichteten noch am selben Tag im Fernunterricht; tags darauf wurde dieser Fernunterricht online oder per Telefon durchs ganze Lehrerkollegium umgesetzt. Die Lehrkräfte waren spontan bereit, auf ihre privaten technischen Ausstattungen zurückzugreifen.

Innerschulisch wurde ein vollumfängliches Hygienekonzept erstellt. Mindestens alle 14 Tage erschienen Verordnungen der Landesregierung und des Verbandes der Musikschulen in Absprache mit den zugeordneten Staatsministerien. Diese Verordnungen galt es jeweils innerhalb kürzester Zeit in der Musikschule mit ihren 19 Außenstellen umzusetzen: Ein-Wege-System, 1,5 Meter Mindestabstand, bei Bläsern und Gesang 2 Meter, Anschaffung von Plexiglaswänden zum Schutz von Schülern und Lehrkräften, et cetera.

Zum großen Bedauern aller konnten zahlreiche Vorspiele, zwei Jahreskonzerte und auch der Kurt-Staud-Wettbewerb nicht stattfinden. Der Tag der offenen Türe wurde im Sommer durchgeführt, indem die interessierten Familien durch vorherige Anmeldung im Sekretariat eine 15-minütige Beratung bei den Fachlehrern wahrnehmen konnten.

Auch der bundesweit populäre Wettbewerb Jugend musiziert litt unter den Corona-Bedingungen. Ende Januar 2020 hatten noch 14 Schüler am Wettbewerb Jugend musiziert, der nur regional durchgeführt wurde, teilgenommen. In 2021 fand Jugend musiziert als gemeinsam konzipierter Regional- und Landeswettbewerb mit fünf Saulgauer Beteiligungen statt. Er wurde weitgehend Online durchgeführt. Im Jahr 2022 gab es beim Regionalwettbewerb zehn Bad Saulgauer Beteiligungen, von denen sich acht für den Landesvergleich qualifizierten. Er wird auf allen drei Ausscheidungsebenen wieder in Präsenzform veranstaltet.

Erfreulich waren in den beiden Pandemiejahren die zahlreichen Elternkontakte, die sich durch den täglichen Unterricht in seinen verschiedenen Konstellationen ergaben.