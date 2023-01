Zwei Frequenzbringer verlassen die Bad Saulgauer Innenstadt

Bad Saulgau hat 2022 ein Jahr mit Höhen und Tiefen erlebt. Die wichtigsten Ereignisse von Januar bis Dezember im Schnelldurchgang.

Brand in Luditsweiler

Die Feuerwehr Bad Saulgau rückt am frühen Morgen des 5. Januar – gegen 4.30 Uhr – zu einem Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus in Luditsweiler aus. Der Brand entfacht sich auf dem Balkon und reißt die Bewohner aus dem Schlaf. Es gelingt ihnen noch rechtzeitig, sich unverletzt ins Freie zu retten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte ist das Dach im Bereich des Balkons bereits durchgebrannt.

Die Feuerwehr mit der Führungsgruppe Bad Saulgau/Herbertingen wird bei ihrem Einsatz von den Abteilungen Hochberg-Lampertsweiler, Braunenweiler und Renhardsweiler unterstützt. Mit zwei Drehleitern und vereinten Kräften wird mit gezielten Löschmaßnahmen eine Brandausbreitung auf den gesamten Dachstuhl verhindert und das Feuer gelöscht.

Im weiteren Einsatzverlauf müssen die Dachhaut im betroffenen Bereich geöffnet und die Glutnester abgelöscht werden. Erschwerend kommt hinzu, dass die Solaranlage auf dem Dach demontiert werden muss. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Der Dachstuhl eines Hauses in Luditsweiler brennt komplett aus. (Foto: Thomas Warnack)

Drogeriemarkt Müller schließt

Der Drogeriemarkt Müller in der Fußgängerzone hat am 12. Januar seinen letzten Verkaufstag. Der Mietvertrag mit der Drogeriekette wird nicht mehr verlängert. Auf das Sortiment des Marktes mit Drogerieartikeln, Nahrungsmitteln, Schreibwaren und Waren für den Haushalt kann die Kundschaft daher nicht mehr zurückgreifen.

Nachfolger des Müller-Markts ist das Modegeschäft Marco Family. Die Modehändler Kevin Giesler und Dieter Igel eröffnen Mitte Mai das Modehaus. Im Erdgeschoss ist seither Damenbekleidung erhältlich, eine Etage darüber gibt es Herren- und Kinderbekleidung vom Kleinkind bis zum Jugendlichen.

Der Müllermarkt in der Bad Saulgauer Fußgängerzone schließt. Stattdessen zieht das Modegeschäft Marco Family in das Gebäude ein. (Foto: Dirk Thannheimer)

69-Jähriger stürzt mit Fallschirm ab

Ein 69-Jähriger stürzt am 13. Februar zwischen Moosheim und Bernhausen mit seinem Fallschirm ab. Er erleidet lebensgefährliche Verletzungen und muss mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die Ermittlungen der Polizei ergeben, dass der 69-Jährige mit einem weiteren Springer vom Flugplatz in Bad Saulgau startet, in einer Höhe von etwa 3000 Metern abspringt und in der Luft Formationen übt.

Auf einer Höhe von etwa 1500 Meter sollen sich die beiden Springer offenbar getrennt haben. Augenzeugen sehen, wie sich bei dem 69-jährigen Springer mehrere hundert Meter über dem Boden sowohl der Hauptschirm als auch der Reserveschirm öffnet und der Mann mit hoher Geschwindigkeit zu Boden fällt.

Ein 69-Jähriger stürzt mit seinem Fallschirm ab. Er kommt mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. (Foto: Thomas Warnack)

Haus am Markt in Kochshow

Das Restaurant Haus am Markt schafft es in die Kochshow „Mein Lokal, Dein Lokal“ des TV-Senders Kabel Eins. Das Haus am Markt ist dabei in Konkurrenz mit vier anderen Gastronomiebetrieben aus Ravensburg, Singen, Konstanz und Bohlingen.

In der Sendung von Kabel Eins besuchen sich die Gastronomen bei laufendem Betrieb gegenseitig, helfen dabei schon mal in der Küche aus und bewerten hinterher mit Punkten die Qualität, das Preis-Leistungsverhältnis, das Ambiente und den Service. Das Haus am Markt belegt zwar nicht den ersten Preis, bekommt aber dennoch viel Lob für seine gastronomischen Betrieb.

TV-Koch Mike Süsser stattet Susanne Zimmerer-Buhles für das Kochduell „Mein Lokal, Dein Lokal“ einen Besuch im Haus am Markt ab. (Foto: Kabel Eins)

Überfälle auf Discounter

Mitarbeiter des Lebensmittelmarkts an der Fuchsgasse in Bad Saulgau müssen bei zwei Raubüberfällen innerhalb von zwei Wochen um ihr Leben fürchten. Erst Mitte und dann Ende Januar wird der Discounter von unbekannten Tätern kurz vor Ladenschluss überfallen.

Beim ersten Raubüberfall verweigert ein 20-jähriger Mitarbeiter unter vorgehaltener Schusswaffe dem Täter, ihm das Bargeld aus der Kasse zu geben. Der Mann flüchtet ohne Beute. Beim zweiten Raubüberfall werden eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter mit dem Messer bedroht und gefesselt. Sie werden leicht verletzt. Dieses Mal flüchtet der Täter mit seiner Beute.

Unbekannte überfallen den Discounter an der Fuchsgasse in Bad Saulgau. (Foto: Dirk Thannheimer)

Innenstadt verliert Frequenzbringer

Die Innenstadt verliert im September einen Frequenzbringer: Das Kaufhaus Linder’s mit Haushaltswaren, Deko- und Geschenkartikeln und Schreibwaren im Sortiment schließt. „Die Umsätze sind total eingebrochen“, sagt Geschäftsführerin Silke Linder.

Vor allem das fehlende Weihnachtsgeschäft mit Feuerwerk macht sich in der Kasse bemerkbar. Nach dem dritten Lockdown einigen sich Silke Linder und ihr Mann Uwe mit der Baugenossenschaft Bad Saulgau als Verpächter zwar auf eine Mietkürzung. Das Ende der Pandemie bringt aber nicht die erhoffte Wende. Lange bleibt das Geschäft aber nicht leer. Die Firma Schuh Schweizer eröffnet kurze Zeit danach ihre Filiale in Bad Saulgau.

Das Kaufhaus Linder’s am Marktplatz schließt. Kurz danach eröffnet Schuh Schweizer. (Foto: Dirk Thannheimer)

Dorfladen in Braunenweiler macht zu

Ihr schwierigster Arbeitstag in 21 Jahren: Petra Fuchs schließt Ende September den Dorfladen in Braunenweiler. 2001 wird sie von den Eigentümern des Gebäudes, der Familie Sigmund, gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, den damaligen Edeka-Markt „Nah & gut“ zu übernehmen.

Sie betreibt von diesem Zeitpunkt an den Dorfladen – ausgestattet mit allen wichtigen Grundnahrungsmitteln und Backwaren. Für sie es dann aber an der Zeit, den auslaufenden Pachtvertrag nicht mehr zu verlängern. Ortsvorsteher Berthold Stützle hofft indes darauf, den einzigen Lebensmittelmarkt in Braunenweiler bald wieder eröffnen zu können.

Grünes Licht für Exzellenzgymnasium

Zitterpartie mit Happy End: Die Stadt Bad Saulgau bekommt ihr MINT-Exzellenzgymnasium. Die Haushaltskommission des Landes beschließt, die Oberstufenschule für Hochbegabte in den MINT-Bereichen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) vorzuziehen.

Damit ist das Exzellenzgymnasium im Bauprogramm und im Doppelhaushalt 2023/2024 verankert. Weil die Finanzierung des etwa 80 Millionen Euro teuren Projekts in Trägerschaft des Landes gefährdet war, war die Umsetzung fraglich.

Denn erst rutscht das Projekt wegen fehlender Haushaltsmittel auf der Prioritätenliste nach hinten, ehe es doch noch genehmigt wird. Für den ersten Bauabschnitt, den Abbruch des Zwischengebäudes und die Sanierung der Bestandsgebäude auf dem Gelände des früheren Aufbaugymnasiums, werden bereits Mittel in Höhe von etwa 20 Millionen Euro freigegeben. In der Schule für Hochbegabte sollen ab dem Schuljahr 2026/2027 insgesamt 192 Schüler in den Klassen 10 bis 12 unterrichtet werden.

Nach einer Zitterpartie wird doch noch grünes Licht für das Exzellenzgymnasium in Bad Saulgau erteilt. (Foto: Dirk Thannheimer)

Unfälle auf B 32

Bei einem Unfall auf der B 32 zwischen Bad Saulgau und Herbertingen kommt im September eine 51-jährige Motorradfahrerin ums Leben. Sie kollidiert mit dem Auto einer 29-Jährigen und erliegt noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Wenige Wochen später wird ebenfalls auf der B 32 ein 22-jähriger Autofahrer mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, nachdem das Auto mit einem Lastwagen kollidiert. Monate zuvor ereignet sich ein weiterer Unfall, bei dem ein 79-Jähriger tödlich verletzt wird – dieses Mal auf der B 32 zwischen Bad Saulgau und Haid. Der VW des Autofahrers prallt frontal mit einem Sattelzug zusammen.

Eine Motorradfahrerin kommt bei einem Verkehrsunfall auf der B 32 zwischen Bad Saulgau und Herbertingen ums Leben. (Foto: Dirk Thannheimer)

Spatenstich für neuen Kindergarten

Spatenstich Anfang November für ein wichtiges Projekt der Stadt Bad Saulgau: der Neubau des siebengruppigen Kindergartens Abenteuerland beim Friedhof. Ab Herbst 2023 sollen im neuen Kindergarten etwa 120 Kinder betreut werden. Betrieben wird er von der Johanniter-Unfallhilfe.

Der neue Kindergarten ist deshalb dringend notwendig, weil die Stadt Bad Saulgau in den kommenden Jahren eine Steigerung beim Bedarf der Betreuungsplätze erwartet. Schon jetzt gibt es Engpässe in den Einrichtungen.

Das Verfahren für den Neubau zieht sich jedoch in die Länge, weil die Kosten aus dem Ruder laufen und sich Verwaltung und Gemeinderat entgegen der ursprünglichen Planung für ein Generalübernahmeverfahren entscheiden, um Termin und Kostensicherheit zu bekommen. Den Zuschlag erhält das Konstanzer Unternehmen i+RB Industrie- und Gewerbebau. Die Kosten betragen 7,7 Millionen Euro.

Freude herrscht beim Spatenstich für den neuen Kindergarten beim Friedhof. (Foto: Felix Kästle)

Bahn durchkreuzt Brückenpläne

Die Stadt Bad Saulgau muss ihre vor drei Jahren beschlossenen Pläne für den Brückenbau über die Bahnlinie ad acta legen. Die Deutsche Bahn kündigt an, den Bahnhof barrierefrei auszubauen und einen zusätzlichen Bahnsteig anzulegen.

Geplant war eine 225 Meter lange Brücke in Schleifenform, die an der Karlstraße bei der evangelischen Kirche beginnen und auf der gegenüberliegenden Seite an der Josef-Bautz-Straße – bei den Parkplätzen der Firma Claas – enden. Die kurzfristige Mitteilung der Bahn bedeutet das für Querungswerk über die Bahnlinie, weil sich der neue Bahnsteig unter das geplante Brückenbauwerk schieben würde.

Folglich würde die Brücke höher und größer werden. Die Auffahrtsrampen würden sich um mindestens acht Meter in Richtung Norden verlängern. Demnach würden auch die Kosten aus dem Ruder laufen. Die neue Brücke soll daher weiter weg vom Bahnhof – in südlicher Richtung – gebaut werden. Aus Richtung Ravensburg kommend beginnen sie an der Altshauser Straße – auf Höhe des Takko-Markts – und endet am Breitenlohweg. Die Brücke in Z-Form soll maximal drei Meter hoch und drei Meter breit sein.

Regiobus von Bad Saulgau nach Pfullendorf

Seit Sonntag, 11. Dezember, fährt der Regiobus 800 täglich im Stundentakt von Bad Saulgau nach Pfullendorf. Der Bus hält in Bolstern, Tafertsweiler und Ostrach. Der 800er ist die dritte Linie nach dem 500er, der seit 2016 von Sigmaringen nach Überlingen pendelt, und dem 600er, der von Sigmaringen über Inzigkofen nach Meßkirch fährt.

32 Minuten für 26 Kilometer braucht der Regiobus 800 von Bad Saulgau zur Endstation nach Pfullendorf. Bürgermeisterin Doris Schröter sieht in der neuen Buslinie auch einen wichtigen Standortfaktor für Bad Saulgau.