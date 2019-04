Der FV Altheim bestreitet am Samstag (15.30 Uhr) ein weiteres Heimspiel in der Fußball-Landesliga, Staffel 4. Gegner ist der ebenfalls abstiegsgefährdete SV Oberzell, der nach einem Zwischenhoch zu Beginn der Rückserie auf dem Boden der Tatsachen gelandet ist - vor allem dank zweier Niederlagen über die Osterfeiertage.

Doch ganz so brenzlig wie in Altheim ist die Situation in Oberzell (noch) nicht. Denn in Altheim deutet Vieles darauf hin, dass das zweite Jahr in der Landesliga das vorerst letzte ist. Auch wenn Trainer Marc Max sagt: „Es sind nur sechs Punkte. Zwei Siege und dann wärst du wieder dabei.“ Aufgeben gilt für den ehemaligen Stürmer nicht. Aber auch er weiß, dass es nicht einfacher wird. Auch weil die personelle Stituation angespannt bleibt. Martin Schrode fällt weiter aus. Bei Philipp Maier haben sich die schlimmsten Befürchtungen bestätigt: Kreuzbandriss. Johannes Reuter wird diese Saison wohl nicht mehr spielen und auch Wendelin Spitzfaden steht gegen den SV Oberzell nicht zur Verfügung. „Die personelle Situation muss man einfach bedenken“, sagt Max. „Aber, und das betone ich, natürlich haben die elf Spieler, die spielen und die 15, die ich dabei habe, mein vollstes Vertrauen.“ Aber es fehlen einige etatmäßige Spieler der Stammformation, vor allem die erfahrenen Spieler wie Maier oder Schrode, die die Mannschaft führen können.

Und dennoch. Vielleicht kann Max’ Mannschaft ausgerechnet in dieser Situation befreit aufspielen. Motto: Du hast nichts mehr zu verlieren und keine Chance, nutze sie. Marc Max sagt: „Vielleicht hat die Mannschaft jetzt den Kopf frei.“ Denn in Ochsenhausen war das nicht der Fall. „Das Spiel war eigentlich viel enger, als es das Ergebnis aussagt. Wenn wir vor der Pause mit 2:0 führen, kann sich Ochsenhausen nicht beschweren. Dann kriegen wir in der zweiten Halbzeit das 0:1. Dann haben wir die Chance zum 1:1, doch Johannes Schwörer ist in dieser Situation viel zu eigensinnig. Anstatt einem der beiden in der Mitte mitgelaufenen Spieler abzuspielen, schiebt er den Ball gegen das Außennetz. Da war ich richtig geladen, denn bei 1:1 nimmt das Spiel einen anderen Verlauf. Aber so gehen die Köpfe nach unten. Wir fangen uns das 0:2, dann das 0:3“, sagt Max zum Spiel in Ochsenhausen.

Neue Taktik - gleiches Ergebnis

Dort versuchte es der Altheimer Trainer - wie er es in der Vorschau zum Spiel vergangene Woche angedeutet hatte - in einer neuen taktischen Formation. „Wir haben im 5-3-1-1 gespielt. Ich hatte vor dem Spiel überlegt, dass wir uns in jedem Spiel im Schnitt drei Gegentore fangen. Da war es mein Ziel, kompakter im Zentrum zu stehen und über die Außen nach vorne zu kommen. Das ist uns in der ersten Halbzeit ja auch ganz gut gelungen. Trotzdem haben wir uns dann drei Tore gefangen.“

Auch beim SV Oberzell scheint das Selbstvertrauen der ersten Spiele nach der Winterpause wie weggeblasen. Signifikant: In der zweiten Halbzeit der Partie gegen den FV Ravensburg II vom Ostersamstag saß der ansonsten sehr aktive Achim Pfuderer nach dem Gegentreffer zum 1:3 nur noch auf seinem Stuhl neben der Trainerbank, sagte keinen Ton mehr. „Angsthasenfußball“ habe seine Mannschaft gespielt, meinte der Trainer nach dem Abpfiff. Auch Pfuderers Co-Trainer Oliver Wittich sagte zum zweiten Spiel am Montag nur: „Straßberg hat wie immer sehr gut verteidigt. Uns hat die Effizienz gefehlt.“ Und so hat Oberzell nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz, hat dabei allerdings auch ein Spiel mehr absolviert als die TSG Balingen II. Und auch Oberzell ist personell gebeutelt. Für Nicolas Fink und Daniel Wellhäuser ist die Saison beendet, gegen den FV verletzte sich dann auch noch Felix Tremmel. In Straßberg musste der neue Stürmer Sergen Leyla (Bänderverletzung) bereits nach 19 Minuten verletzt vom Feld. Gegen Altheim wieder mit von der Partie: Marco Geßler.