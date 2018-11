Zuschauer drohen Schiedsrichter Prügel an

Wieder mal hat es bei einem Fußballspiel im Bezirk unschöne Szenen gegeben, am vorvergangenen Sonntag auf dem Sportplatz in Ennetach, bei der Kreisliga A-Partie der SGM TSV Scheer/SV Ennetach gegen den SV Renhardsweiler. Verursacher sollen die Anhänger, darunter auch ein inaktiver Spieler, des SV Renhardsweiler gewesen sein. Ziel ihrer verbalen Attacken: der Schiedsrichter.

In seinem Bericht, der der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt, schildert Schiedsrichter Florian Guth vor allem massive verbale Entgleisungen einiger Anhänger. Auslöser aller späteren Vorfälle soll ein Einwurf gegen den SV Renhardsweiler in der 37. Minute der ersten Halbzeit gewesen sein sowie eine Gelbe Karte für die Gäste nach einem Foulspiel unmittelbar vor der Trainerbank. Vor allem einen Störenfried machte Guth aus. „In dem Moment waren alle anderen gerade ruhig, als er reingeschrien hat.“ Es handelte sich dabei um einen an diesem Tag nicht aktiven Spieler (Name liegt der Redaktion vor). Guth unterbrach mehrfach das Spiel. Als sich Renhardsweilers Torwart einschaltete und die eigenen Fans mehrfach ermahnte, habe sich die Lage beruhigt, schildern sowohl der Schiedsrichter selbst wie auch ein Augenzeuge die Lage am Ende der ersten Halbzeit. Und auch der Spielbericht der SGM Scheer/Ennetach auf Facebook besagt: „Hier gilt es, seitens der SG, einen Dank an den Torwart auszusprechen, die Ansage an das eigene Lager war großer Sport.“

Ich sehe dich nach dem Spiel und werde dir die Fresse polieren drohte der inaktive Spieler des SV Renhardsweiler

Der Störenfried habe - als Begleitung seiner verbalen Attacken - immer wieder auf die Bande eingeschlagen. Guth sagt, er habe die beiden Spielführer zu sich geholt und angewiesen, besagten Zuschauer vom Platz zu entfernen. „Er hat zwar den Platz verlassen, aber das Spiel wohl vom Parkplatz aus verfolgt“, habe er, so Guth, später festgestellt. Denn in Halbzeit zwei sei der besagte Zuschauer wieder aufgetaucht und habe ihn mit den Worten überzogen: „Du A.... kannst gar nicht pfeifen“ und „Da fühlst du dich stark. Ich sehe dich nach dem Spiel und werde dir die Fresse polieren.“ Aus dem Ruder gelaufen sei die Situation nach dem ersten Platzverweis (von insgesamt vier, drei davon für die Gäste) in der zweiten Halbzeit. „Ich habe im zweiten Abschnitt jeden Vorteil rausgepfiffen und jedes kleine Foul unterbunden, um Ruhe reinzukriegen.“ Das Gegenteil trat ein: „Nach dem Spiel bist du fällig“ und andere Kommentare sollen von mehreren Zuschauern gekommen sein.

Brenzlig sei die Lage nach dem Spiel gewesen, schildert der Schiedsrichter. „Ich musste nochmal Richtung Platz zurück, da meine Kabine abgeschlossen war und wir den Schlüssel holen mussten. Da sind wir dem Zuschauer nochmals begegnet und er wollte auf mich losgehen.“ Die Ordner hätten den Zuschauer dann zurückgehalten.

Ordner beschützen den Schiri

Auch ein Augenzeuge des Spiels schildert die Vorfälle: In seiner Stellungnahme (liegt der „Schwäbischen Zeitung“ vor) heißt es: „Nach manchen Entscheidungen wurde dem Schiedsrichter lautstark Gewalt angedroht, beispielsweise mit den Worten: ,Dem gehört so die Fresse poliert, dass er nie wieder pfeifen kann’. Es wurde auch Sätze auf das Spielfeld geschrien wie: ,Glaub mir, wir sehen uns nach Spielende und dann gibt es paar auf die Fresse’. Ich selber war jahrelang Schiedsrichter im aktiven Fußball, aber dieses Verhalten gegenüber dem Schiedsrichter von Seiten der Gästefans hab ich so nur ganz selten erlebt. Selbst einigen Spielern (unter anderem dem Torwart der Gäste), ist dieses extrem negative Verhalten der eigenen Fans aufgefallen, so dass der Torwart zu den Fans gelaufen ist und versuchte auf diese einzuwirken. Der eingeteilte Schiedsrichter wurde im gesamten Spiel laufend beleidigt und teilweise bedroht.“ Und: „Selbst der Spieler, der vom Schiedsrichter mit der Roten Karte des Feldes verwiesen worden ist, ging zwar ruhig vom Platz in die Kabine, aber als er wieder rauskam, protestierte er lautstark bei jeder Entscheidung des Schiedsrichters massiv mit. Nach dem Spiel wurde der Schiedsrichter durch (ein) paar Fans angegangen und bedroht, so dass dieser mit den Ordnern des Heimvereins in die Kabine gebracht werden musste. Gerade nach Spielende war der Zuschauer auffällig, der vom Schiedsrichter von den Zuschauerplätzen verwiesen worden ist. Ordner mussten den Zuschauer abdrängen, damit dieser nicht auf den Schiedsrichter losgehen konnte“, schildert der Augenzeuge.

Thorsten Pohl, einer von drei Vorsitzenden des SV Renhardsweiler, wollte die Vorwürfe vergangene Woche nicht weiter kommentieren, um „nicht noch Öl ins Feuer zu gießen“. Er sagte nur: „Wir sind vom Sportgericht aufgefordert worden, eine Stellungnahme abzugeben. Natürlich werden wir dem nachkommen. Das Sportgericht wird ein Urteil fällen“, und deutete an, dass die Sache nicht so eindeutig sei, wie vom Schiedsrichter im Bericht geschildert.

Von Renhardsweiler Seite macht der Vorwurf die Runde, der Schiedsrichter habe dem besagten Zuschauer den „Stinkefinger“, also den erhobenen Mittelfinger gezeigt. Ein Vorwurf, den Guth zurückweist. „Ich war viel zu ängstlich, um so eine Geste zu machen. Außerdem hätte ich so nur noch mehr provoziert.“ Die SGM Scheer/Ennetach war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Franz Heckenberger vom Sportgericht Donau kündigte an, eine Kammersitzung anzuberaumen, die Ende der Woche ein Urteil fällen soll.