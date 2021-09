Zum Start eine Mammutaufgabe

Zum Auftakt der neuen Handball-Saison in der Bundesliga führt den HBW Balingen-Weilstetten die Reise nach Kiel. Denn mit dem Kracher gegen den amtierenden Deutschen Meister THW Kiel starten die Gallier am Mittwochabend in die neue Saison. Spielbeginn in der Wunderino-Arena ist um 19.05 Uhr.

Nach einer langen und kräftezehrenden Saison hatten die Spieler der Handball-Bundesliga nur sehr wenig Zeit, um sich zu erholen. Auch für den HBW Balingen-Weilstetten - wie für viele andere auch - ging es nach nur vier Wochen Pause schon wieder mit der Vorbereitung auf die Spielzeit 2021/2022 los. In zahlreichen, intensiven Trainingseinheiten hat Chef-Coach Jens Bürkle seine Spieler auf die neue Meisterschaftsrunde vorbereitet. Zusätzlich zu diesen Trainingseinheiten absolvierten die „Gallier von der Alb“ noch ein kurzes Trainingslager und einige Testspiele. Ob sich das alles gelohnt hat und was dabei rausgekommen ist, wird sich ab dieser Woche zeigen.

Die Kieler Zebras sind das Nonplusultra der Liga. Mit der SG Flensburg-Handewitt gibt es derzeit nur eine einzige Mannschaft, die dem THW nach Experteneinschätzung das Wasser reichen kann. Geht es nach dem Balinger Chef-Coach Bürkle wird der Meistertitel der jetzt beginnenden Saison erneut nach Kiel gehen. „Sie haben einfach den besten Kader und sind eingespielt“, begründet der Sportwissenschaftler seine Vorhersage.

Einen ersten Vorgeschmack auf die Spielstärke gab es bereits am vergangenen Samstagabend beim Super-Cup gegen den TBV Lemgo. Die Lemgoer konnten gegen das Kieler Starensemble zwar mithalten, es aber nie ernsthaft in Gefahr bringen. Immer wenn das Spiel eng wurde, verschärften die Zebras den Galopp und hielten den Gegner auf Distanz.

Auch am Ausgang der Partie gegen den HBW dürften kaum Zweifel bestehen. Die Gallier fahren nach dem jüngsten Erfolg im Testspiel gegen Göppingen zwar mit viel Selbstvertrauen, aber ohne große Illusionen nach Kiel. Das war allerdings vor knapp vier Monaten nicht anders, als der HBW-Coach auf Grund von zahlreichen Verletzungen gewaltig improvisieren musste. Der haushohe Favorit konnte sich erst in der Schlussphase durchsetzen. Auch am Mittwochabend wird Bürkle wieder improvisieren müssen. Neben den Langzeitverletzen Marcel Niemeyer und Oddur Grétarsson gibt es noch einige Spieler hinter deren Einsatz ein Fragezeichen steht.

Nach dem Saisonauftakt in Kiel haben die Gallier wenig Zeit, um sich auf das erste Heimspiel vorzubereiten. Nur drei Tage später, am Samstagabend, um 18.30 Uhr, treffen sie in der Balinger Sparkassenarena auf GWD Minden.