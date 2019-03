Zum Geburtstag schenkt der Förderverein einen Flügel

Beim Festkonzert der Musikschule Bad Saulgau aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der Einrichtung ist es am Sonntag, 24. März, im Stadtforum zu einem Wiedersehen mit früheren Leitern der Schule gekommen.

Bei seiner Begrüßung wies Schulleiter Ralf Hohn darauf hin, dass der damalige Bürgermeister Günter Strigl die Musikschule als „eines seiner liebsten Kinder“ bezeichnet hatte. Auch den ersten Leiter der Schule, Siegfried Moll, hatte Ralf Hohn aufgespürt und konnte ihn zur Jubiläumsfeier begrüßen. Dagegen muss der zweite Schulleiter, Peter Bosl, „wohl als verschollen gemeldet werden“. Anwesend waren dagegen Josef Zeitler, der beinahe 30 Jahre lang stellvertretender Leiter war, sowie Hohns Vorgänger Joachim Neher, der die Musikschule von 1977 bis 1995 leitete.

Bürgermeisterin Doris Schröter lobte Sachverstand und Engagement, mit denen viele junge Menschen an die Musik herangeführt wurden, sowie die vielen Erfolge bei Wettbewerben. Joachim Farger, der Vorsitzende der Freunde und Förderer der Musikschule, wies darauf hin, dass durch diesen Verein vieles finanziert wird, was sonst nicht möglich wäre. Als Beispiele nannte er den Kauf einiger Instrumente, die Förderung der Früherziehung oder die Ermöglichung niedriger Gebühren für Eltern, die ihre Kinder erstmals anmelden. Zum Jubiläum des 50-jährigen Bestehens überließ der Förderverein der Musikschule einen Flügel im Wert von 8800 Euro, der insbesondere für die Vorbereitung zu Wettbewerben verwendet werden soll. Der Förderverein hat eine eigene Internetseite geschaffen, die unter www.musikschule.badsaulgau.de aufgerufen werden kann.

Den Konzertreigen hatten zu Beginn die Blechbläser unter Musikdirektor Stefan Leja mit einer triumphalen Fanfare von Smetana eröffnet. Das Streichorchester unter Alban Beikircher präsentierte Vivaldis „Frühling“ mit Miriam Ohngemach, die an der Solovioline anspruchsvolle Läufe zu Gehör brachte. Bei Vivaldis Konzert für zwei Violinen (Lavinia Lutz und Tristan Dorn) weihte Daniel Ostermaier den neuen Flügel ein, auf dem er sehr feine Töne ertönen ließ. Mitreißend und markant erklang der Tango „El Choclo“ von Angelo Villoldo.

In der zweiten Reihe der Grußworte überbrachte Kulturreferent Edwin Weber die Gratulation und den Dank von Landrätin Stefanie Bürkle und verwies auf die hohe Qualität der Schule. Seit 1973 unterstützt der Landkreis die Musikschule finanziell.

Friedrich Koh Dolge, der Vorsitzende des Landesverbands der Musikschulen Baden-Württemberg, überbrachte die Grüße aller Mitgliedsschulen und drückte seinen Stolz auf die hochwertige Musiklandschaft Baden-Württemberg aus, die beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ dreißig Prozent der Preisträger stelle. Er betrachte die Musikschulen als „freiwillige Pflichteinrichtungen.“

Mit „The Foggy Island“ folgte eine Einlage des Blasorchesters unter Stefan Leja, an der auch das Blockflötenensemble teilnahm, das von Matthias Lyding und Dietlind Zigelli geleitet wird. Schwermut und Aufbegehren wechselten sich in der Stimmung ab. Im „Caucho“ von Dick Ravenal präsentierte sich Marius Renn als Solo-Posaunist höchst professionell. Mit einem tollen Schlagzeugsolo präsentierte das Jugendblasorchester die „Fascinating Drums“ von Ted Huggens.

50 Jahre in Bildern

Schulleiter Hohn präsentierte einen Bilderreigen aus der Geschichte der Schule und erzählte das eine oder andere Schmankerl dazu. So hatte die Stadt den Violinisten Alban Beikircher, der sich aus London bewarb, für überqualifiziert gehalten. Da gab es den Verdacht, er würde Bad Saulgau nur als „Durchgangsstation“ nutzen. Beikircher musste versprechen, dass er wenigstens zwei Jahre bleiben würde, und ist heute noch da. Matthias Lyding hat seine Diplomarbeit über die Arbeit mit Menschen mit Behinderung geschrieben und hat in Bad Saulgau eine „florierende Abteilung“ für solche sie geschaffen. „Für eine Schule unserer Größe ist das nicht selbstverständlich“, so Hohn.

Den Abschluss des Festabends bildeten zwei Vorspiele eines gemeinsamen Blas-und Streichorchesters, das in dieser Zusammensetzung selten zu hören ist: „We are the world“ von Michael Jackson leitete Stefan Leja, „Give me one moment in time“ Alban Beikircher.