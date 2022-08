Zugangebot im bodo ausgedünnt

Hohe Krankheitsausfälle in den Verkehrsbetrieben sowie Infrastrukturmängel und Materialschäden bedeuten auch für das bodo-Verbundgebiet aktuell eine verminderte Qualität im Bahnbetrieb. Fahrgäste leiden unter wiederholten Zugausfällen und Verspätungen. Nun haben das Verkehrsministerium und die Eisenbahnverkehrsunternehmen notgedrungen reagiert. Ergebnis ist ein ausgedünnter Fahrplan, der ab sofort und zunächst für die kommenden zwei Wochen gelten soll. Was bedeutet das konkret für das Zugangebot im bodo?

Zu den stark betroffenen Zugstrecken im bodo-Gebiet gehören die Bodenseegürtelbahn (Lindau – Radolfzell) wie auch der Südbahn-Abschnitt Aulendorf – Friedrichshafen. Die besonders hohen Fahrgastzahlen aufgrund der 9-Euro-Ticket Aktion und der aktuellen Sommerferien befeuern die problematische Lage noch zusätzlich.

Im bodo-Gebiet werden vier Regionalexpressverbindungen zwischen Ulm und Friedrichshafen sowie zwei Regionalbahnen zwischen Aulendorf und Ulm ausfallen. Ebenfalls betroffen ist die Strecke Aulendorf – Kißlegg mit einem ausfallenden Zugpaar. Damit können im bodo-Gebiet immerhin 30 von 34 Regionalexpressverbindungen aufrechterhalten werden.

Folgende Zugleistungen werden nun geplant ausgesetzt:

Friedrichshafen - Ulm: Die Verbindungen 12.05 Uhr, 15.07 Uhr und 18.09 Uhr ab Friedrichshafen Stadtbahnhof sind gestrichen. In der Gegenrichtung Ulm – Friedrichshafen fallen die Fahrten 10.47 Uhr ab Ulm Hbf (Friedrichshafen Stadtbahnhof an, 11.52 Uhr), 13:47 Uhr (Friedrichshafen Stadtbahnhof an, 14.54 Uhr) sowie die beiden Verbindungen 16:47 Uhr ab Ulm Hbf (Friedrichshafen Stadtbahnhof an, 17.55) und 20:47 Uhr ab Ulm Hbf (Friedrichshafen Stadtbahnhof an, 21.52 Uhr)

Aulendorf - Kißlegg: Gestrichen ist die Verbindung 22.02 Uhr ab Aulendorf Hbf. In der Rückrichtung Kißlegg – Aulendorf fällt die Fahrt um 23.39 Uhr ab Kißlegg Bhf (Aulendorf Bhf an, 0.01 Uhr) geplant aus.

Aulendorf - Ulm: Folgende Verbindungen ab Aulendorf fallen aus: 6.38 Uhr ab Aulendorf Bhf (Ulm Hbf an, 7:26), 7.50 Uhr ab Aulendorf Bhf (Ulm Hbf an, 8:53) sowie 15.55 Uhr ab Aulendorf Bhf (Ulm Hbf an: 16.57 Uhr).Die Verbindungen 15.01 Uhr ab Ulm Hbf (Aulendorf Bhf an, 16.57 Uhr) sowie 17.02 Uhr ab Ulm Hbf (Aulendorf Bhf an, 18.04 Uhr) werden gestrichen.

Vorteil für Zeitkartenbesitzer: Wer eine bodo-Abokarte besitzt, kann für den ausfallenden Regionalexpress Friedrichshafen - Ulm (18.09 Uhr ab Friedrichshafen) den Fernverkehrszug (IC) nutzen, der um 18.02 Uhr ab Friedrichshafen startet.

Die BOB vermeldet derzeit ebenfalls größere Probleme beim Fahr- und Werkstattpersonal. Nach heutigem Stand sei die BOB von Zugausfällen jedoch nicht betroffen und plane auch keinerlei Streichungen.

Wie es aus dem Verkehrsministerium verlautet, soll ab Herbst zudem eine Personalmaßnahme greifen. Es solle aufgestockt werden, um einer möglichen Herbstwelle mit erneut hohen Krankheitsständen vorzubeugen

Die reduzierten Fahrpläne sind online berücksichtigt. Fahrgäste sollten vor Fahrtantritt daher die Elektronischen Auskunftsmedien unter bahn.de bzw. DB navigator nutzen. Angekündigt wurde auch, dass Informationen direkt in den Bahnhöfen verfügbar seien.

„Die Reduzierung des SPNV-Angebots ist die Spitze der in den letzten Wochen aufgelaufenen Qualitäts- und Kapazitätsmängel im Raum Bodensee-Oberschwaben-Allgäu“, so Jürgen Löffler, Geschäftsführer des Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbunds. „Als Verbund sind wir mit unseren Fahrgästen gemeinsam Opfer einer fehlgeleiteten Verkehrspolitik, die mit Billigpreisen darüber hinwegtäuscht, dass ein für die Mobilitätswende