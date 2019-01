Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in einen Tabakwarenladen in der Hauptstraße in Bad Saulgau eingebrochen. Sie erbeuteten Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich an das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/48 20, zu wenden.