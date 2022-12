Zieg-o-mat in Renhardsweiler öffnet zum Verkauf

Von einem neuen Projekt berichtet der Verein Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben mit Sitz in Altshausen: In Renhardsweiler wurde ein Hofautomat angeschafft. Dabei werden Produkte aus Ziegenfleisch und -milch sowie Lebensmittel des täglichen Bedarfs wie Butter, Nudeln und Käse angeboten.

Benjamin Rieber, gelernter Metzger aus Renhardsweiler, ist selbst Ziegenhalter und stellt in seinem Automaten unter anderem selbst verarbeite und zugekaufte Produkte aus einer Metzgerei aus Altshausen zur Verfügung. Zudem sollen in Kürze Ziegenkäse und andere Lebensmittel des täglichen Bedarfs erhältlich sein. Der Verkaufsraum befindet sich in Renhardsweiler an einer beliebten Radstrecke Richtung Bad Schussenried. In den selbst renovierten Verkaufsraum kamen laut Pressemitteilung seit der Eröffnung viele Dorfbewohner, um etwas einzukaufen

Derzeit ist der Verkaufsraum nach seinen Angaben besonders Sonntagvormittag besucht, im Sommer rechnet er aufgrund der günstigen Lage zusätzlich mit vielen Radfahrern und Spaziergängern. Bis dahin soll das Angebot noch erweitert werden. Am Automaten selbst ist sowohl Bar- als auch Kartenzahlung möglich.

Vor Kurzem erhielt Benjamin Rieber die Regionalbudget-Plakette zum Projektabschluss. Diese wird im Verkaufsraum angebracht und weist auf eine Förderung durch Mittel des Bundes und des Landes Baden-Württemberg hin. Die Stadt Bad Saulgau hat das Projekt kofinanziert.

Das Regionalbudget ist ein Förderverfahren der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK). Im Rahmen dessen stehen unserer Region Fördermittel von Bund, Land und der Aktionsgruppe Mittleres Oberschwaben zur Verfügung. Damit werden Projekte bezuschusst, die im Rahmen der Projektaufrufe eingereicht und ausgewählt wurden. Die Geschäftsstelle des Vereins Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben