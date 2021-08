Zeugin verhindert Diebstahl

Dem beherzten Eingreifen einer Zeugin ist es zu verdanken, dass am Mittwoch gegen 13 Uhr in Bad Saulgau ein Diebstahl verhindert wurde. Eine 32-jährige Frau befand sich auf einem Spielplatz im Gartenbereich der Sonnenhoftherme und hatte ihren Rucksack am Kinderwagen befestigt. Nach Darstellung der Polizei machte sich eine bislang unbekannte Diebin in einem vermeintlich unbeobachteten Moment an dem Rucksack zu schaffen. Die Zeugin sprach die Tatverdächtige an, woraufhin diese unverrichteter Dinge weiter lief. Die Unbekannte war schwarz gekleidet und trug eine Mickey-Maus-Applikation auf ihrem Oberteil. Sie hatte langes, blondes Haar und trug goldene Ohrringe. Möglicherweise war sie in Begleitung eines Mannes, der mit einer hellen Jogginghose und einem schwarzen Kapuzenpulli bekleidet war. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Telefonnummer 07581/42 80 entgegen.