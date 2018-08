Zeuge vereitelt Einbruch in Drogeriemarkt

Wegen versuchten Einbruchsdiebstahls ermittelt die Polizei gegen einen 29-jährigen Mann aus Tunesien. Er soll gemeinsam mit zwei noch unbekannten Personen am Sonntag gegen 1.45 Uhr versucht haben, gewaltsam in einen Drogeriemarkt in der Moosheimer Straße in Bad Saulgau einzusteigen. Ein Zeuge hatte die drei Männer beobachtet, als diese mit einem Gegenstand eine Scheibe des Gebäudes einwarfen. Im Zuge der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnte der 29-jährige Tatverdächtige in der Nähe der Stadtwerke angetroffen werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.