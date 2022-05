Zeitzeugen sollen ihre Geschichte erzählen können

Die Holzmühle, idyllisch gelegen zwischen der Sießener Säge und Fulgenstadt, wird ab Freitag, um 17 Uhr zum Kunsttempel. Das Gebäude beherbergt eine Sammlung von Gemälden, Skulpturen und Designerschmuck, die Kunstschaffende mit regionalen wie internationalen Wurzeln für die Finanzierung des Buchprojekts mit Erinnerungen von Zeugen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs zur Verfügung stellen.

Zur Eröffnung am Freitag, 6. Mai, ab 17 Uhr lädt die Initiatorin von Buchprojekt und Benefizveranstaltung, Conny Scheck, alle Literatur- und Kunstfreunde in die Holzmühle ein. Umrahmt wird die Vernissage von Sängerinnen, die unter dem Dirigat der früheren Leiterin der Mädchenkantorei, Waltraud Marschall, musikalische Kostbarkeiten intonieren, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter. Auch Begegnungen und Gespräche mit Zeitzeugen sind möglich.

An den beiden Folgetagen ist die Holzmühle von 11 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Ab 13 Uhr finden stündlich Lesungen aus dem Fundus von „Geschichten hinter der Geschichte“ statt. Mit allen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Arbeitskreises „Spuren Lebendig Gemacht“ (SLG) freut sich Conny Scheck über Spenden, die die Edition des dreibändigen Werks ermöglichen.

Um das Projekt zu unterstützen gibt es verschiedene Wege. Für reine Geldbeträge ab 100 Euro können bei der Stadt Spendenbescheinigungen beantragt werden. Schon für Spenden in Höhe von 50 Euro gibt es das dreibändige Werk gratis. Dafür liegen Formulare aus, auf denen Vorbestellungen getätigt werden können. Auch wer Kunstgegenstände erwirbt, fördert die Drucklegung, denn die Künstler verzichten zu einem Gutteil auf ihre Einnahmen, heißt es vonseiten der Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Wer das Buchprojekt „Geschichten hinter der Geschichte“ mit einer Spende unterstützen möchte, sollte den zugedachten Betrag auf eines der nachfolgend genannten Konten der Stadt Bad Saulgau überweisen unter Angabe des Verwendungszwecks „Spende für SLG - Zeitzeugen - Buch – Projekt“. Die Stadt wird auch die Spendenbestätigungen erstellen.

Einzahlung der Beträge auf KSK Bad Saulgau IBAN: DE75653 510 500 000 201 050; Voba Bad Saulgau IBAN: DE94 650 930 200 360 598 005; Raiba Bad Saulgau IBAN: DE85 650 630 860 011 508 000.