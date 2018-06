Zehn neue Wohnungen in der Innenstadt

Auf dem Areal des ehemaligen Gasthauses Kreuz an der Schützenstraße in Bad Saulgau entstehen zehn neue Eigentumswohnungen sowie eine Büro- und Ladenfläche im Erdgeschoss. Das Bauunternehmen Löffler aus Hohentengen reißt nach dem Bächtlefest Ende Juli das Gebäude ab und beginnt mit dem Neubau. Abgerissen wird auch die Bar Cubana.

Seit September 2016 ist die Firma Löffler Eigentümer des Gebäudes, in dem früher das Gasthaus Kreuz war. „Wir bauen insgesamt zehn Wohnungen“, sagt Firmeninhaber Manfred Löffler. Die Wohnungen haben zweieinhalb bis dreieinhalb Zimmer und sollen in den nächsten Wochen und Monaten verkauft werden. Nach den Vorstellungen des Bauunternehmers soll außerdem eine Tiefgarage gebaut werden. Wie viele Autos in der Tiefgarage abgestellt werden, sei noch unklar.

Abgestimmt mit der Stadt

Manfred Löffler ist indes optimistisch, dass die Wohnungen – allesamt barrierefrei – verkauft werden. „Das Objekt liegt dicht an der Innenstadt“, sagt Löffler, der die Planungen für sein neustes Projekt mit der Stadt abgestimmt hat.

Das Bauunternehmen Löffler tritt nicht zum ersten Mal in Bad Saulgau in Erscheinung. Vor fünf Jahren wurde das frühere Areal der „Schwäbischen Zeitung“ gekauft und dort ebenfalls Eigentumswohnungen gebaut. „Der Bedarf in Bad Saulgau ist nach wie vor vorhanden“, sagt Manfred Löffler, der noch weitere 14 weitere Wohnungen an der Störckstraße in der Nähe des Polizeireviers zum Verkauf anbietet. Dort wurde das Gebäude bereits abgerissen.

Mit dem Abriss des Gebäudes an der Schützenstraße wartet das Bauunternehmen bis nach dem Bächtlefest. „Wir wollen da keine Baustelle einrichten, bevor das Fest nicht zu Ende ist.“ Der Pächter der Bar Cubana, Johannes Eisgruber, darf den Gastronomiebetrieb bis Ende Juni fortführen. Eisgruber und sein Barchef Andreas Leonhardt übernehmen indes die Gaststätte im Seefreibad Hoßkirch. Die beiden suchen nun nach einer anderen Immobilie in Bad Saulgau, um die Bar weiterzuführen, die es seit mehr als fünf Jahren in Bad Saulgau gibt. „Das ist nicht einfach ganz in der Innenstadt. Aber wir hoffen, dass es klappt“, sagt Leonhardt. Über den Sommer wären die beiden mit der Bewirtung am Hokisee zwar ausgelastet, aber ein zweites Standbein wollen sie trotzdem haben. „Wir würden uns am liebsten sogar ein bisschen vergrößern“, sagt Leonhardt. „Es wäre äußerst schade, wenn wir nichts finden würden.“

Wenn die Bar Cubana ausgeräumt und das Bächtlefest vorbei ist, will das Bauunternehmen loslegen. Für die etwa 130 Quadratmeter große Büro- und Ladenfläche im Erdgeschoss gebe es bereits Interessenten. „Die Lage ist optimal“, ergänzt Löffler.

Die zehn Eigentumswohnungen haben einen Balkon, die Bewohner auf der Südseite des Hauses eine freie Sicht. Zudem erhält das Haus einen Aufzug. Wenn der Zeitplan eingehalten wird, könnten im Herbst 2018 die ersten Bewohner in das Haus einziehen.