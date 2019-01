Züchter sind landesweitan der Spitze

Im Klostersaal in Moosheim hat der Fleckviehzuchtverein Bad Saulgau/Riedlingen auf ein erfolgreiches Jahr zurückgeblickt. Was die Leistung der Tiere anbetrifft gehören die 59 Züchter des Vereins landesweit zur Spitze.

Im Jahr 2018, so der Vorsitzende Edwin Schelkle aus Mieterkingen/Schönhaldenhof, habe man viele Wetterextreme erlebt. Waren im Frühjahr viele Niederschläge zu verzeichnen gewesen, folgte gleich ein weiteres Extrem. Den ganzen Sommer bis hinein in den Oktober machten den Bauern die Hitze und damit verbunden die Trockenheit zu schaffen. Gerade beim Futteranbau mussten 30 bis 40 Prozent Einbußen bei mittelmäßiger Qualität verkraftet werden. Auch der deutliche Rückgang der Preise bei Kühen und Kälbern machte zu schaffen. Das sei nicht zuletzt auch auf hohe Schlachtzahlen und Importe aus dem Ausland zurückzuführen sei.

Über die Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr informierte Geschäftsführerin Gwendolyn Keinarth aus Dürmentingen. Am 11. März haben fünf Betriebe an der RBW-Schau mit ihren Kühen in der Arena Hohenlohe teilgenommen, wo es für die Kuh von Alfred Berger eine 1a-Platzierung gab.

Ein Hoch auf die Fleckviehzucht war aus dem Munde von Dr. Alfred Weidele, dem Geschäftsführer der Rinderunion Baden-Württemberg, zu hören. Kontinuierlich nehme deren Leistung zu. Die 82438 Kühe im Lande, von denen durchschnittlich 56 Kühe pro Betrieb im Stall stehen, können im Schnitt eine Milchleistung von 7903 kg vorweisen. Auch die Doppelnützigkeit des Fleckviehs hob er hervor, wo neben der Milchleistung auch der Fleischwert eine wichtige Rolle spiele.

Eine landesweit herausragende Herdenleistung bei über 100 Kühen erreichte Alfred Berger aus Mieterkingen. Der Fleckviehzuchtverein Bad Saulgau/Riedlingen insgesamt hat sich mit seinen 51 Betrieben mit durchschnittlich 8634 Kilogramm je Kuh in Baden-Württemberg an die Spitze gesetzt.

„Herzlichen Glückwunsch kann ich da nur sagen“, so Weidele. Ein Erfolgsgarant sei natürlich auch die gute Bullenzucht. Er zeigte die ganze Palette an Vererbern auf, die für die Vermehrung in Herbertingen zur Verfügung stehen und gab auch Bullenempfehlungen ab.

Neben der Vermarktung, Besamung und das Verhalten bei der Blauzungenkrankheit legte Dr. Weidele seinen Schwerpunkt auf das neue Projekt „Fleckfficient“. Das eröffnet neue Wege in der Zucht. Um die für den Betrieb relevanten Ergebnisse zu bekommen, müssten die Fleckviehzüchter an diesem Projekt teilnehmen. Zahlreiche Daten vom Tier würden erfasst und aufgenommen.

Datensammlung im Kuhstall

Neben Daten zur Milchleistung würden auch solche über das Exterieur und die Gesundheit des Tieres ausgewertet. Dazu gehören Erfahrungen in der Tiergesundheit, Klauenschnittdaten oder über die Stoffwechselstabilität nach dem Abkalben. „Das sind alles wichtige Daten, die wir bei 200 Betrieben sammeln wollen“, so Weidele. Damit könne eine eine bessere Jungviehselektion, ein optimiertes Fütterungsmanagement und ein ergonomisch optimiertes Herdenmanagement erreicht werden. Beim Fleckviehzuchtverein Bad Saulgau/Riedlingen sei man zukunftsorientiert aufgestellt, habe das Tierwohl und den Nutzen für die Zucht im Blick.

Wichtig für die Züchter sind natürlich die Bewertungsergebnisse für ihre Zuchtarbeit, wofür entsprechende Täfelchen von Dr. Alfred Weidele vergeben wurden. Die besten 15 Herdenleistungen von Mitgliedsbetrieben im Jahr 2018: 1. Alfred Berger, Mieterkingen; 2. Halder GbR, Schwarzenbach; 3. Laurenzenhof GbR, Hailtingen; 4. Robert Böttle, Göffingen; 5. Simon Knab, Offingen; 6. Herbert Hepp, Wilfertsweiler; 7. Milchhof Müller GbR, Allmannsweiler; 8. Sailer GbR, Allmannsweiler; 9. Ernst Mayer, Hagelsburg; 10. Bernd Hauff, Mieterkingen; 11. Thomas Zimmerer, Bad Saulgau; 12. Andreas Dettling, Dietelhofen; 13. Edwin Schelkle, Mieterkingen; 14. Hubert Kocher, Unlingen; 15. Armin Nassal, Untereggatsweiler.

Die zehn besten Kühe mit höchster Jahresleistung 2018: 1. Halder GbR, Schwarzenbach; 2. bis 6. Alfred Berger, Mieterkingen; 7. Sailer GbR, Allmannsweiler; 8. Laurenzenhof GbR, Dürmentingen; 9. Halder GbR, Schwarzenbach; 10. Alfred Berger, Mieterkingen.