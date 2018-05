Wupper Trio vermittelt im Alten Kloster das typische Tango-Gefühl

Den Namen Wupper Trio müssen sich Musikliebhaber merken. Ein Konzert dieses ausdrucksstarken und höchst gefühlvollen Ensembles ist jedem lauen Frühlingsabend vorzuziehen.

Mit einem wunderbaren, oftmals ganz sanften Ansatz spielte die aus Bad Waldsee stammende Sayaka Schmuck auf der Klarinette, im Kultruzentrum Altes Kloster in Bad Saulgau etwa im ersten Satz von Beethovens „Gassenhauser-Trio“. Nicolai Gerassimez überzeugte mit einem perlenden Klavieranschlag, Malvina Sosnowski ergänzte mit ihrem weichen Bratscheton die Klarinettistin perfekt, auch schnelle Läufe spielten beide total homogen und mit innerem Einklang. Das „Adagio“-Thema kostete die Klarinettistin wunderbar aus. Das berühmte „Allegretto“-Thema mit seinen vielen Variationen erklang witzig, zwischendurch auch sinnierend, weich und liebevoll. Imponierend waren immer wieder die gestoßen präsentierten Klarinettentöne von Sayaka Schmuck. Bei ihrem gefühlvollen und stets präsenten Spiel schwingt ihr ganzer Körper mit.

Mit Peter Roseggers Gedicht „Wünsche zum Neuen Jahr“ leitete Sayaka Schmuck zu Jules Massenets „Meditation“ für Violine und Klavier über. Die weichen, groß durchgezogenen Geigentöne von Malwina Sosnowski führten in ein Traumreich mit immer neuen Klanggefühlen, aber auch höchsten Vibratotönen.

Aufwühlend begann der „Nachtgesang“ auch Max Bruchs „Acht Stücken Klarinette, Viola und Klavier“, wo insbesondere der Pianist Nicolai Gerassimez brillierte. Mit ihrem wunderschönen Klarinettenansatz gestaltete Sayaka Schmuck den Satz durch, der sehr emotional wurde und sehr fein verklang.

Nach der Pause stand der argentinische Komponist Astor Piazzola, der mit seiner großen Ausdrucksfähigkeit und Leidenschaft den argentinischen Tango in die Konzertmusik übertrug. In seiner sehr freien Interpretation der „Vier Jahreszeiten“ von Vivaldi verwendete er für den „Verano porteno“ (Sommer in Buenos Aires) Melodiefragmente aus Vivaldis „Winter“-Satz, weil in Südamerika ja der Sommer die kalte Jahreszeit ist. Entsprechend zitiert er im „Invierno“ Motive aus dem „Sommer“.

Das Wupper Trio begann mit dem „Sommer in Buenos Aires“: Malvina Sosnowski erzeugte schrille Töne auf den Saiten unterhalb des Stegs. Die Melodie entwickelte sich packend und mitreißend, wurde tangohaft schmerzvoll , ja depressiv, später wieder tobend. Traurig und nach innen gekehrt begann der „Otoño“ (Herbst). Ausdrucksvoll entwickelte die Sayaka Schmuck ihre Melodie, kostete sie geradezu aus. Malvina Sosnowski beeindruckte mit einem wunderbaren Viola-Solo. Im „Invierno“ spielte Nicolai Gerassimez ein sehr genau durchdachtes Klavier-Solo . Das Trio wurde packend, bäumte sich geradezu auf und endete träumend und meditativ. Der abschließende „Primavera“ (Frühling) gefiel durch seine eingängige Anfangsmelodie, dann wurde es wild und wirbelnd und endete in einem gekonnt abgesetzten Schlusston.

Für den riesigen Applaus bedankte sich das Wupper Trio mit einem weiteren Stück von Piazzola: dem berühmten „Oblivion“. Sehr getragen spielte die Klarinette die tragische Melodie, die oft depressiv klang, aber immer wieder positiv und optimistisch wurde. Es ist das typische Tango-Gefühl zwischen Depression und Lebenswillen. Ein wunderbarer Abend.