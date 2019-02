Wunibald Blender zieht sich als Sportleiter zurück

Das Motocross in Göggingen am 27./28. Juli und das Jugendlager mit Sommerfest am 29./30. Juli sind die sportlichen Höhepunkte im RRT Scheer im Jahr 2019. Das hat das RRT Scheer im Rahmen seiner Jahreshauptversammlung in Sigmaringendorf veröffentlicht. Der Vorsitzende Wunibald Blender zog sich nach 47 Jahren vom Amt des Sportleiters zurück. Sein Nachfolger in diesem Amt ist Moritz Neumann.

Zahlreich waren die Mitglieder des Vereins der Einladung nach Sigmaringendorf gefolgt. Zu Beginn umriss der Vorsitzende in kurzen Worten das vergangene Vereinsjahr mit seinen vielen Aktivitäten (OHA-Treffen in Scheer, Vorderlader- und Sportpistolenschießen, Brunnenfest, Weihnachtsmarkt, Vereinsschießen). Den sportlichen Höhepunkt bildete Mitte April das 5. Gögginger ADAC Jugend-Motocross mit 182 Fahrern und über 1000 Besuchern. Im Mai wurde der alljährliche DMSB-Automobilslalom auf dem Ehoch4-Gelände in Hohentengen ausgetragen. Als „vollen Erfolg“ wertete Blender die zehnte Auflage des Jugendlagers im Juli mit anschließendem Fahrerlehrgang und Sommerfest.

Ebenfalls erwähnte Blender die Jahresabschlussfeier Anfang Dezember in Göggingen (die SZ berichtete), im Rahmen derer der acht Jahre alte Nico Matheis aus Sauldorf einen Pokal für den ersten Platz in der Jugend-MC-Klasse 3d erhalten hatte. Helga Bronner aus Ertingen durfte im selben Rahmen die Ewald-Kroth-Medaille in Bronze für ihren Einsatz im Verein entgegennehmen. Als bemerkenswert stellte Blender die Zahl der Arbeitsstunden von Mitgliedern und Helfern heraus: 4100 Stunden leisteten die Ehrenamtlichen, plus 18 Motocross-Trainingstage. Positiv wertete Blender auch den Erlös der Teilnahme am Weihnachtsmarkt mit rund 3000 Euro, die lokalen, sozialen Einrichtungen gespendet wurden.

Die Mitglieder bestätigten einstimmig Joachim Holzhauer (Sigmaringendorf) für weitere zwei Jahre als stellvertretenden Vorsitzenden. Für den auf eigenen Wunsch nach 47 Jahren als Sportleiter nicht mehr kandidierenden Wunibald Blender wurde einstimmig Moritz Neumann (Sig’dorf) zum Nachfolger gewählt.

Schurer ist neuer Jugendleiter

Andreas Holzhauer, Peter Bronner, Thilo Denin bleiben für weitere zwei Jahre Beisitzer. Neu hinzu kommen für zwei Jahre Peter Schurer (Krauchenwies), gleichzeitig neuer Jugendleiter. Sein Stellvertreter ist Roman Pehl (Hayingen), der für ein Jahr in den Beirat gewählt wurde. Kassiererin Sandra Blender informierte die Mitglieder über das abgelaufene Geschäftsjahr. Sabine Reck (Scheer) stellte nach 30 Jahren ihr Amt als Rechnungsprüferin zur Verfügung. Ihr Nachfolger ist Jürgen Wild. Wunibald Blender verabschiedete Sabine Reck mit Blumen und einem Gutschein und dankte ihr für 30 Jahre tadellose Arbeit. Außerdem wies Blender als scheidender Sportleiter auf die Brüder Dominik und Marcel Blersch aus Uttenweiler hin, die bereits im zweiten Jahr im ADAC-Junior-Cup Rundstrecke auf dem Motorrad Erfolge für das RRT Scheer einfahren. An der ADAC- Delegiertenwahl durften satzungsgemäß nur die 24 anwesenden ADAC- Mitglieder teilnehmen. Sie brachte ein einstimmiges Ergebnis: Delegierte für zwei Jahre sind Wunibald Blender, Sandra Blender, Ersatzdelegierte für zwei Jahre sind Joachim Gerhardt und Moritz Neumann.