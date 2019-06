Wolfgang Jagst gewinnt deutschen Titel

Wolfgang Jagst, Kapitän des neuen Oberligateams der Tischtennisfreunde Altshausen, hat bei den deutschen Seniorenmeisterschaften in Erfurt die Goldmedaille im Doppel der Senioren 60 errungen. Das ist ein großartiger Erfolg und krönt seine Laufbahn nach zahlreichen württembergischen und baden-württembergischen Titeln in Einzel, Doppel und Mix-Doppel. Wie stark die Seniorenklassen insgesamt besetzt sind, das sieht man beispielsweise an den zahlreichen früheren Bundesligaspielern, die ihr technisches und taktisches Können weitgehend bewahrt haben. Darunter auch der Weltmeister der Senioren 60, Manfred Nieswand, früher einer der besten deutschen Spieler und zweifacher deutscher Meister (1982 und 1983 im Doppel bzw. Mix-Doppel), der in Erfurt der Altersklasse von Wolfgang Jagst antrat.

Im Mix-Doppel hatte sich Wolfgang Jagst die besten Chancen ausgerechnet, agierte er doch zusammen mit der früheren Oberligaspielerin Karin Hoffmann aus Friedrichshafen. Doch erwartungswidrig war nach einem unglücklichen 2:3 schon in der ersten Runde Schluss. Im Einzel gewann Wolfgang Jagst zunächst überlegen die Gruppenphase mit insgesamt 3:0 Siegen und 9:2 Sätzen. Im Achtelfinale gewann er 3:0 gegen Jürgen Fietz aus Bayern. Im Viertelfinale musste er gegen seinen eigenen Doppelpartner Klaus Werz aus Neckarsulm antreten, ebenfalls ein ehemaliger Bundesligaspieler. Das Match verlief eng. Doch am Ende hatte Klaus Werz mit 3:1 die Nase vorn und Wolfgang Jagst musste mit einem fünften Rang zufrieden sein.

Besser lief es im Doppel. Jagst/Werz setzten sich im Achtelfinale mit 3:1 gegen Mykyttschak/Allert durch sowie im Viertelfinale mit dem gleichen Ergebnis gegen Zimmermann/Ehrhart vom Pfälzischen Tischtennisverband. Die Aufgabe im Halbfinale lösten die beiden Routiniers überzeugend mit einem 3:0 gegen Watermann/Ristig vom Westdeutschen Tischtennisverband. Im Finale warteten mit Loss/Bürgin aus Südbaden alte Bekannte. In hart umkämpften fünf Sätzen konnten Jagst/Werz am Ende jubeln (3:2) und sich über den Deutschen Meistertitel freuen.