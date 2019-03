Wolfgang Bosbach sieht die Vaterlandsliebe positiv

Vaterlandsliebe und Stolz auf sein eigenes Land: Für Wolfgang Bosbach ist das kein Ausdruck von Nationalismus, sondern von Patriotismus. Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete hat auf Einladung des CDU-Stadtverbands Bad Saulgau am Dienstag im Stadtforum gesprochen.

In freier Rede sprechend, viel Humor, Selbstironie, zu Beginn zur Auflockerung ein Scherz – der Rheinländer Wolfgang Bosbach hatte gleich von Anfang an einen Draht zu seinem Publikum, öfters bekam er an diesem Abend starken Applaus. Wolfgang Bosbach war zwar nie Bundesminister, wie der CDU-Stadtverbands-Vorsitzende Thomas Zimmerer zuvor in seinen einleitenden Worten bemerkt hatte, sei aber so bekannt wie ein Minister oder auch ein Kanzler.

Bosbach hat in den politischen Debatten der vergangenen Jahre offen seine Positionen vertreten, auch wenn die Bundesregierung dann anders handelte. Auch im Stadtforum äußerte er offen seine Ansichten. „Niemand muss sagen: Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein“, sagte er. „Aber es wäre schön, wenn man es sagen dürfte, ohne in die rechtsradikale Ecke gestellt zu werden“, fügte er unter dem Beifall des Publikums hinzu. Bosbach unterschied zwischen Nationalismus und Patriotismus. „Nationalisten wollen wir nie mehr sein“, sagte er. Patriotismus hingegen sei Vaterlandsliebe, und diese halte er für eine gute Sache.

Bosbach wies darauf hin, wie begeistert die US-Amerikaner ihren Unabhängigkeitstag am 4. Juli feiern, und zehn Tage später die Franzosen ihren Nationalfeiertag. „Und dann kommt der 3. Oktober“, ergänzte er unter dem Gelächter des Publikums und machte damit deutlich, dass in Deutschland der Nationalfeiertag nicht so enthusiastisch gefeiert wird. Dabei gebe es allen Grund, stolz auf sein Land zu sein, wenn man sehe, wie heute die Innenstädte in Ostdeutschland, und zwar auch abseits der Großstädte, aussehen würden. Er rief seine Zuhörer auf, Ostdeutschland zu besuchen und sich selbst davon ein Bild zu machen.

Regeln gelten für alle

Bosbach ist bekannt als Experte für Innere Sicherheit. Sorgen würden ihm vor allem die 11 000 Salafisten in Deutschland machen. Deren Anzahl habe sich glatt verdreifacht in den vergangenen Jahren. Wer in Deutschland lebe, müsse sich auch an die hier geltenden Regeln halten, meinte er weiter. „Das müsste man mal freundlich, aber bestimmt sagen.“ Außerdem sprach er an, dass die Christen in muslimischen Ländern dieselben Freiheiten haben müssten wie sie die Muslime hier in Deutschland haben.

„Europa ist in Bewegung“, stellte Bosbach fest. Er verwies auf die Proteste in Frankreich, die Schwierigkeiten bei der Regierungsbildung in Schweden, Niederlande und Belgien, und auf das Thema Brexit. Großbritannien wolle aus der Europäischen Union austreten, und trotzdem die Vorteile der Mitgliedschaft weiter genießen. „Und genau das geht nicht“, sagte Bosbach. Sonst kämen womöglich auch andere EU-Mitglieder auf diese Idee.

Innovation braucht Bildung

Seit fast 70 Jahren gibt es die Bundesrepublik Deutschland. In den bisherigen 69 Jahren habe man 63 Jahre lang Wirtschaftswachstum gehabt. Mit diesem Vergleich verdeutlichte Bosbach, welchen Wohlstand es in Deutschland gibt. „Wir haben eine sehr starke Realwirtschaft“, sagte er. Doch der Wohlstand könnte bedroht sein: „In den alten Industrien ist Deutschland nach wie vor Weltklasse. Aber wer von Ihnen hat ein deutsches Handy?“, fragte er die Zuhörer. Von den 100 größten Softwarekonzernen kämen gerade einmal zwei aus Deutschland, bemerkte er. Damit Deutschland nicht abgehängt wird, ist laut Bosbach vor allem eines wichtig: „Bildung, Bildung, Bildung. Das ist der entscheidende Rohstoff.“

Im Anschluss an die Rede sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete und parlamentarische Staatssekretär Thomas Bareiß, dass er Bosbach in der Bundestagsfraktion vermisse: „Wenn er gesprochen hat, war es immer mucksmäuschenstill in der Fraktion.“ Zu Beginn hatte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Thomas Zimmerer auf die Bedeutung der Europawahlen am 26. Mai hingewiesen.