Wolfartsweiler Sternsinger erfreuten die Hausbewohner

Nach dem Aussendungsgottesdient am Vorabend des Dreikönigstag zogen die Sternsinger (Foto: Melanie Zimmermann) mit zwei Gruppen durch die Straßen der Gemeinde. Der Segenswunsch „Christus Mansionem Benedicat“ – Christus segne dieses Haus – wurde auf die Türen geschrieben oder geklebt. Außerdem sammelten sie Spenden für Kinder in Not, dieses Jahr unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. Viele Hausbewohner freuten sich sehr über den Besuch.