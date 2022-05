Ausgezeichnet: Wirtshaus Paradies in Bad Saulgau bekommt den „Stern der Gastlichkeit“

Grund zur Freude beim Team des Wirtshauses Paradies in Bad Saulgau: Die Brauerei Paulaner hat Inhaber Frank Selberr am Donnerstag den „Stern der Gastlichkeit“ 2022 überreicht. Bei drei Tests innerhalb eines Jahres wurden verschiedene Kriterien bewertet. Das Wirtshaus Paradies erreichte jeweils mehr als 90 Prozent der Punkte und erhält daher die Auszeichnung.

Noch vor Beginn der Corona-Pandemie hatte Gastronom Frank Selbherr zum ersten Mal die Bewerbung für den „Stern der Gastlichkeit“ eingereicht. Vor einigen Wochen wurde er über die Auszeichnung benachrichtigt. „Das war eine hervorragende Teamleistung“, sagte Selbherr, der noch einen geeigneten Platz für den Stern suchen muss.

Ein Jahr lang hat die Auszeichnung Gültigkeit. Danach muss sich das Wirtshaus den „Stern der Gastlichkeit“ erneut verdienen.

Drei Tests

Bei drei Blindtests haben unabhängige Tester anhand von zehn verschiedenen Kategorien und einem Katalog mit 128 verschiedenen Fragen unter anderem die Bier-Kompetenz, die Speisekarte, die Hygiene, die Freundlichkeit und Schnelligkeit der Servicekräfte, den ersten Eindruck der Gaststätte, sogar die Homepage bewertet.

Nach jedem Test erhielt das Wirtshaus Paradies einen Testbericht. Jedes Mal lag das Wirtshaus über 90 Prozent. „Es wurde zum Beispiel bemängelt, dass auf den Damentoiletten keine Haken für die Handtasche hängen oder dass nicht nach einem Dessert nachgefragt wurde“, so Selbherr. Und jeder Test diente als ehrliche Rückmeldung dazu, sich in dem ein oder anderen Punkt zu verbessern.

Bestätigung für das Team

Am Donnerstag statteten Vertreter der Brauerei dem Wirtshaus Paradies einen Besuch ab, um Frank Selbherr und seinem Team den „Stern der Gastlichkeit“ zu überreichen. „Die Auszeichnung ist eine Bestätigung für die hohe Qualität“, sagte Thomas Rechl, bei Paulaner zuständig für das Marketing.

„Mit dem ‚Stern der Gastlichkeit‘ werden die besten Gastgeber ausgezeichnet und zeigt den Gästen, wo sie ein tolles Gastronomie-Erlebnis erwarten dürfen. Dazu zählt auch das Wirtshaus Paradies, das in sämtlichen Bereichen dieser umfassenden Qualitätsprüfung bestens abgeschnitten hat“, so Andreas Steinfatt, Geschäftsführer der Paulaner Brauerei. Etwa 130 Gastronomiebetriebe in Bayern und Baden-Württemberg nahmen an dem Wettbewerb teil. Das Wirtshaus Paradies ist die einzige Gaststätte im Landkreis Sigmaringen, die den „Stern der Gastlichkeit“ erhalten hat.

Nach dem Gruppenfoto vor dem Eingang des Wirtshauses legte das ganze Team für eine kurze Dauer die Arbeit nieder, um gemeinsam auf die Auszeichnung anzustoßen. „Darauf dürfen Sie alle stolz sein“, ergänzte Rechl. Und Frank Selbherr nahm an der Außenfassade schon einmal, ob der Stern dort einen würdigen Platz findet.