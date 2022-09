"Mein Körper sagt Stopp": Das Gasthaus Bürgerstüble in Bad Saulgau schließt

Ob er will oder nicht, für Bruno Gaupp wird es noch ein Abschiedsfest geben. Der 65-Jährige hört Ende September als Pächter des Gasthauses Bürgerstüble auf. Hauseigentümer Frank Stadler hofft, dass die Gäste nicht lange warten müssen, bis sie im Bürgerstüble wieder einkehren können.

Mehr als zwölf Jahre Bürgerstüble liegen hinter Bruno Gaupp, wenn er sich in zwei Wochen in den Ruhestand verabschiedet. „Es war eine harte Zeit, aber auch eine sehr schöne“, sagt Gaupp, dessen Pachtvertrag für die Traditionsgaststätte in Bad Saulgau Ende des Jahres ausläuft.

Eigentümer Frank Stadler hätte den Pachtvertrag gerne verlängert. Aber Bruno Gaupp will nicht mehr, kann nicht mehr. „Mein Körper sagt Stopp“, sagt Gaupp, der gesundheitlich angeschlagen ist und sich außerdem um seine pflegebedürftige Mutter in Oberstadion bei Ehingen kümmern will.

Von Oberstadion nach Bad Saulgau

Von Oberstadion aus fuhr Gaupp in den ersten Jahren täglich nach Bad Saulgau – 30 Kilometer hin, 30 Kilometer zurück, oft nachts nach Feierabend, wenn die letzten Gäste schon zu Hause waren. „Die ersten Jahre war die Wirtschaft brechend voll. Wir mussten die Stühle aus dem Keller holen“, sagt Gaupp.

Wohl kaum ein Lokal in der Region hatte zu Spitzenzeiten einen größeren Bierumsatz als das Bürgerstüble mit seinem Schmuckstück, dem schönen Biergarten unter hohen Bäumen, an dem früher bis zu 140 Gäste Platz nehmen konnten. Und sonntags hatte er die Tür am frühen Morgen gerade geöffnet, da füllte sich schnell der große Stammtisch mit Bad Saulgauern.

Im Sommer ist der Biergarten schnell mit Gästen belegt. (Foto: Dirk Thannheimer)

Er habe sich mit seinen Stammgästen gut verstanden, „auch wenn wir mal gestritten haben wie die Bürstenbinder“, so Gaupp. Seine Servicekräfte kannten die Stammgäste noch besser als er, wussten schon, als die Stammgäste das Bürgerstüble betraten, was sie trinken wollten.

Gutes Personal

Bevor Bruno Gaupp das Bürgerstüble im März 2010 übernahm, war er zuvor Bereichsleiter in einem Alten- und Pflegeheim in Biberach und hatte eine Creperie in Sigmaringen. Er war erst zögerlich ob der Zusage, aber sein Herz sagte Ja. „Einmal Gastronom, immer Gastronom“, sagt Gaupp, der als Koch in der Küche stand und bekannt war für seine gut-bürgerliche Küche. Doch Bruno Gaupp hätte das Bürgerstüble nie alleine führen können.

„Ich hatte immer gutes Personal, auf das ich mich verlassen konnte“, sagt Gaupp, der seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon darüber informiert hat, dass er Ende des Monats einen Schlussstrich zieht. „Eine langjährige Servicekraft musste da schon eine Träne vergießen.“

Und auch seine Stammgäste wissen Bescheid, dass er aufhört. „Sie finden es natürlich sehr schade und haben keine Ahnung, wo sie in Zukunft hingehen sollen“, ergänzt Gaupp, dem es selbst sehr schwer falle, den Schlüssel ein letztes Mal umzudrehen.

Bis dahin würden seine Gäste ihren Besuch im Bürgerstüble nochmal genießen wollen. „So eine Stammtischtradition geht dann irgendwann verloren“, ergänzt Bruno Gaupp.

Gut-bürgerlicher Charakter

Und danach? „Das Bürgerstüble soll wieder aufmachen“, sagt Eigentümer Frank Stadler, der Bruno Gaupp dankbar dafür ist, mit welcher Leidenschaft er das Bürgerstüble geführt hat. Das Bürgerstüble ist das Elternhaus von Stadlers Ehefrau, weshalb die beiden sich wünschen, so schnell wie möglich einen Nachfolger zu finden.

Interessenten gab es schon, der passende Bewerber war noch nicht dabei. „Wir wollen den gut-bürgerlichen Charakter beibehalten“, sagt Frank Stadler.

Die größten Sorgen bereiten den Interessenten, genügend Personal zu habe. Frank Stadler

Eine internationale Gastronomie mit beispielsweise asiatischen oder türkischen Speisen würde weniger zum Bürgerstüble passen, so Stadler, der weiterhin Gespräche führt und bemüht ist, das Bürgerstüble nur eine kurze Dauer geschlossen zu lassen. Am liebsten würde er Anfang des Jahres den neuen Pächter vorstellen.

„Die größten Sorgen bereiten den Interessenten, genügend Personal zu haben“, ergänzt Stadler. Die derzeitige Energiekrise mit rasant steigenden Kosten könnte zur Folge haben, dass der ein oder andere einen 450-Euro-Job sucht. Deshalb bleibt Stadler optimistisch, einen Nachfolger für Bruno Gaupp zu finden.

Und wer weiß, vielleicht bekommt Gaupp ja wieder Sehnsucht, in der Küche des Gasthauses zu stehen, in der er einen langen Abschnitt seines Lebens verbracht hat. Bei seinem Abschiedsfest jedenfalls soll Gaupp sich an den Stammtisch setzen, sich bedienen lassen und mit seinen Stammgästen über alte Zeiten reden.