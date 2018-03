„Wir wollen keine Nutzungsgebühren bezahlen“

Der Gemeinderat Bad Saulgau hat in seiner vergangenen Sitzung die Satzung für Nutzungsgebühren von Sportstätten und Hallenflächen beschlossen. Zwei Euro netto sollen demnach ab 1. August 2018 die Vereine pro Übungsstunde bezahlen. Der TSV Bad Saulgau als größter Sportverein mit knapp 2500 Mitgliedern ist daher quasi gezwungen, die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen. SZ-Redakteur Dirk Thannheimer hat sich mit Martin Blaser, Vorsitzender des TSV Bad Saulgau, über die Abstimmung des Gemeinderats und die Folgen für den TSV unterhalten.

Herr Blaser, Sie waren selbst in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vor knapp zwei Wochen im Stadtforum. Wie haben Sie die Entscheidung aufgenommen?

Außer mir waren noch viele Mitglieder des TSV und auch andere Vereine in der Sitzung. Die Mitglieder des TSV waren genau wie ich von der Abstimmung enttäuscht. Wir hatten nicht erwartet, dass alle Fraktionen der Satzung ohne große Diskussion zustimmen würden. Insgeheim hatten wir sogar gehofft, dass der Tagesordnungspunkt vertagt wird.

Der Erste Beigeordnete Richard Striegel rechnete in der Sitzung vor, dass der TSV bei einer Gebühr von zwei Euro netto etwa 20 000 Euro beisteuern müsste. Bei der TSV-Hauptversammlung im Juli hatte der TSV mit den geplanten Beitragserhöhungen 20 000 Euro eingeplant. Wieso sind Sie denn da so enttäuscht?

Wir sind erst einmal von 20 000 Euro brutto und nicht netto ausgegangen. Das wären dann nochmal 4000 Euro mehr, die wir an die Stadt bezahlen müssten. Zudem wurde die geplante Erhöhung des Jugendzuschusses gestrichen. Und ich bin deshalb so enttäuscht, weil es unsere Intention war, gar keine Nutzungsgebühren zu bezahlen.

Warum denn nicht?

Weil es unserer Ansicht nach nicht gerecht ist. Die Sporthallen wurden schon von Steuergeldern der Bürger für Vereine und Schulen gebaut – und jetzt sollen die Mitglieder der Vereine nochmal belastet werden. Wir können Gebühren nur durch Beitragserhöhungen finanzieren und dies trifft dann wieder die Mitglieder. Und Beitragserhöhungen hemmen ganz einfach die Investitionen von Sportgeräten, Lehrgangskosten, Fahrtkosten oder Schiedsrichtergebühren. Ich möchte an der Stelle einfach noch einmal daran erinnern, dass beim TSV ein großes ehrenamtliches Engagement geleistet wird und der Verein 1400 Kinder und Jugendliche zwischen drei und 17 Jahren betreut. Ich finde es geradezu paradox, dass zum Beispiel das Theater mit Tausenden von Euro bezuschusst wird, obwohl es vermutlich zur Hälfte von Auswärtigen besucht wird.

Sie klingen ziemlich frustriert. Was ärgert sie am meisten?

Mich ärgert es, dass wir mit dem Vorschlag von der Stadt – zuerst war ja von 40 000 Euro für den TSV die Rede – vor vollendete Tatsachen gestellt wurde. Wir haben dann 18 Monate Vorschläge erarbeitet und in gemeinsamen Gesprächen nach Lösungen gesucht und am Schluss sind wir fast gleich weit wie im Mai 2016, als uns die Zahlen erstmals vorgelegt wurden.

Es ist wie immer davon zu hören, dass die Fronten zwischen dem Vorstand und der Verwaltung verhärtet sein. Ratsmitglied Bernhard Scherer wirft dem TSV zudem eine Hinhalte- und Mauertaktik vor. Stimmt das?

Es gab sicher Gespräche, die nicht unbedingt so sachlich waren. Das stimmt. Aber dass liegt daran, dass wir – ich wiederhole mich – im Mai 2016 diesen Vorschlag vorgesetzt bekamen, der im Vorfeld absolut nicht mit den Vereinen besprochen wurde. Und dann soll man ruhig bleiben. Den Vorwurf von Herrn Scherer kann ich absolut nicht nachvollziehen. Auf der einen Seite gibt er sich als Fürsprecher für die Vereine und dann kommen immer wieder solche Seitenhiebe – was soll man da denken? Wir haben nie gemauert.

Muss sich der TSV an die eigene Nase fassen. Welche Fehler würden sie eingestehen?

Mir fallen auf Anhieb keine Fehler ein. Wir vom TSV, insbesondere der geschäftsführende Vorstand, stehen zu dem, wofür wir seit 18 Monaten kämpfen. Schließlich ist es unsere Aufgabe, dass wir uns für unsere 2500 Mitglieder einsetzen.

Blick nach vorne: Bei der Hauptversammlung im Juli wurden die Vorstandeswahlen und die geplante Beitragserhöhung vertagt. Gibt es schon einen neuen Termin? Und werden Sie wieder als Vorsitzender kandidieren.

Die Hauptversammlung ist voraussichtlich am 19. Januar. Der Termin ist aber noch nicht fix. Stand heute ist, dass ich wieder kandidieren werde. Meine beiden Stellvertreter und ich sind nun seit mehr als 18 Jahre als Vorstand tätig. An einen Rücktritt haben wir sicher schon gedacht – aber wir wollen den TSV nicht ohne Führung für ein paar Monate stehen lassen. Wir haben in 18 Jahren einiges aufgebaut und dass möchten wir auch in einem geordneten Rahmen übergeben.

Die Beitragserhöhung wird erneut auf der Tagesordnung stehen. Haben Sie den Taschenrechner schon in der Hand gehabt, um den Mitgliedern einen Vorschlag zu machen?

Wir sind gerade damit beschäftigt. Es wird wahrscheinlich so sein, dass zweimal abgestimmt wird – erstens über die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge, um die Nutzungsgebühren bezahlen und zweitens sollten die Gebühren erhöht, um den laufenden Sportbetrieb finanzieren zu können. Außerdem werden wir unseren Sportbetrieb überprüfen müssen. Wir haben so viele kostenlose Sportangebote wie Mitternachtssport oder das Sportabzeichen, über die wir uns Gedanken machen werden, ob diese Angebote weiterhin kostenlos bleiben oder ob wir sie möglicherweise streichen. Es ist alles noch offen. Aber zuerst muss die Stadt genaue Zahlen liefern für alle beteiligten Vereine. Die Verwaltung muss jetzt ihre Hausaufgaben erledigen. Ab wann wird gerechnet? Kalenderjahr oder Schuljahr? Es sind viele unbekannte Größen vorhanden.

Offen auch deshalb, weil noch unklar ist, wie der zweite Schritte hinsichtlich der Nutzungsgebühren aussieht?

Ja genau. Die Stadt hat ja angekündigt, dass weitere 15 000 Euro eingespart, die die Stadt an den Landkreis für die Benutzung der Halle im Berufsschulzentrum bezahlen muss. Diese Belastung soll ja entfallen, wenn die ABC-Halle saniert ist. Aber wie soll das funktionieren? Der Grund, warum die Halle im Berufsschulzentrum auch von unseren Abteilungen genutzt wird, ist doch, dass alle anderen Hallen belegt sind. Ich kann mir noch nicht vorstellen, wie die Hallenbelegung dadurch verbessert werden soll. Das sind die großen Unbekannten bei dieser Diskussion. Und deshalb hätte ich mir zumindest gewünscht, dass man zwei Euro nette für einen Zeitraum von zehn Jahren festgelegt hätte. Das würde die Planung für die Zukunft deutlich erleichtern. Natürlich unter Berücksichtigung der jährlichen Belegung.