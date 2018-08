„Wir kommen definitiv wieder“

Mit der Schulkomödie Fack ju Göhte 3, bei angenehmen zwanzig Grad und klarem Himmel ist das Open-Air-Kino in Bad Saulgau am Dienstagabend in die erste Runde gegangen. Nachdem das Kino mit Frischluftgarantie im vergangenen Jahr regelrecht ins Wasser gefallen war, konnten die rund 100 Besucher diesmal eine laue Sommernacht vor der großen Leinwand auf dem Pausenhof der ehemaligen Brechenmacherschule genießen. Dazu gab es Popcorn, Pizzen in vielen Variationen und eine breite Auswahl an Getränken. Organisator Jürgen Burth vom Kino Saulgau hatte sich zum Start der mehrtägigen Veranstaltung für einen Kassenschlager entschieden. Fack ju Göhte 3 war 2017 der erfolgreichste Film des Jahres.

Bereits eineinhalb Stunden vor Vorstellungsbeginn um 20.30 Uhr konnten die Kinobesucher das Open Air Gelände betreten. Nach und nach trudelten die Besucher ein, stellten sich an die Stehtische, die zwischen Bar und Sitzfläche aufgestellt wurden, genossen ein Glas Bier oder Wein und unterhielten sich. Filme unter freiem Himmel sind in Bad Saulgau etwas Besonderes. Entsprechend gespannt erwarteten die Kinobesucher jeden Alters den Beginn der Vorstellung.

Kurz vor Einbruch der Dunkelheit und nach einem kurzen Werbevorspann mit den Hauptsponsoren Kino Saulgau, toom Baumarkt und der Schwäbischen Zeitung, griff Michael Leidinger vom Open Air Kino Baden-Württemberg zum Mikrofon. Er leitete den Abend mit Gewinnspiel ein. Dazu mussten die Gäste drei Fragen beantworten. Zu ergattern gab es ein Freigetränk an der Bar, eine Pizza und eine Freikarte für eine der kommenden Vorstellungen.

Dann hieß es Film ab. Immer wieder ist lautes Gelächter im Innenhof der Brechenmacherschule zu hören. Fack ju Göhte 3 ist eine überspitzte Komödie. Trotzdem kommen ernste Themen wie Mobbing und die Bedeutung eines guten Schulabschlusses zur Sprache. Nach der Vorstellung sind am Ausgang viele zufriedene Gesichter zu sehen. Drei davon waren die Besucherinnen Iris Gelder, Viktoria Matt und Sophia Keller. Mit einem Schmunzeln sagte die Freundesgruppe: „Wir kommen am Samstag definitiv wieder. Die Qualität und der Ton sind wirklich super, und auch die Verpflegung ist toll. Allerdings werden wir das nächste Mal Decken und Kissen mitbringen, da es um diese Uhrzeit echt kalt werden kann.“ Viktoria Matt hatte einen besonderen Grund zur Freude. Sie gewann das Freigetränk beim Gewinnspiel.

Die fünf Filme des Open-Air-Kinos hatte Jürgen Burth ausgewählt. Bis einschließlich Samstag werden sie auf dem Schulhof der Brechenmacherschule zu sehen sein. „Der Vorverkauf läuft gut. Am Wochenende und besonders für die Samstagsvorstellung und den Film „Mamma Mia 2“ erwarten wir einen großen Ansturm“ , sagte Jürgen Burth nach der Veranstaltung.

Vollkommen zufrieden war er mit der eher mittelmäßigen Besucherzahl am ersten Abend allerdings nicht. „Es wäre schade, wenn Bad Saulgau noch nicht für ein Open-Air-Kino bereit ist. In den nächsten Tagen zeigen wir noch eine Dokumentation, zwei Filme auf wahrer Begebenheit und ein Musical. Da ist für jeden etwas dabei“, sagt der Bad Saulgauer Kinobesitzer.