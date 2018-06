„Wir können und wollen, müssen aber nicht“

Die SGM FV Bad Saulgau/SV Renhardsweiler und der SV Alberweiler II bestreiten am Samstag, ab 15.30 Uhr, im Oberschwabenstadion das Qualifikationsspiel ins Relegationsfinale um den Einzug in die Frauenfußball-Landesliga, Staffel 2. Der Sieger trifft kommenden Sonntag, 24. Juni auf den SV Sulgen.

Der SV Alberweiler II, als Vierter der Regionenliga 6 in die Relegationsrunde gerutscht, weil Haslach/Wangen und Bellamont verzichteten, setzte sich im ersten Spiel am Mittwoch gegen Herrenzimmern durch. „Ich habe das Spiel am Mittwoch gesehen und konnte mir ein Bild machen. Ich denke, Alberweiler II will hoch, schon, dass der Verein einen noch besseren Unterbau zur Regionalligamannschaft hat. Das ist eine spielstarke Mannschaft“, sagt SGM-Trainer Christian Luib. Seine eigene Mannschaft sieht er aber im Vorteil. „Wir haben gut trainiert, sind gut drauf. Ich glaube, wir haben den Vorteil: Wir können und wollen hoch, müssen aber nicht“, sagt Luib. Der Trainer der SGM und Spieler der Landesligamannschaft des FC Ostrach kann in der Relegation auf einen kompletten Kader zurückgreifen. „Eigentlich haben wir keine Ausfälle. Alle sind gut drauf, motiviert, am Donnerstag haben wir für den Gegner spezifisch trainiert.“

Aber generell schaue er, so Christian Luib, nicht so sehr nach dem Gegner. „Wir wollen dem Spiel den eigenen Stempel aufdrücken.“

Am Ende - ein weiteres Spiel stünde im Siegesfall noch aus - winkt der zweite Aufstieg in Folge und würde den vergangenen beiden Spielzeiten die Krone aufsetzen mit zwei Bezirkspokalsiegen und dem Aufstieg im vergangenen Jahr in die Regionenliga. „Vielleicht ist unser Vorteil auch, dass wir relegationserfahren sind“, sagt Luib. „Ich hoffe, dass Alberweiler Zuschauer mitbringt, sodass wir im Oberschwabenstadion ein echtes Highlight erleben können“, sagt der Trainer.