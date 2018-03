„In unserem Chor herrscht ein positive Mentalität und damit sind wir auf einem guten Weg“ war die treffliche Feststellung von Hermann Wiedergrün, aktivem Sänger und Ehrenchorleiter bei der Hauptversammlung des Liederkranzes Renhardsweiler. Zu dieser 109. Versammlung in der Geschichte des Vereins konnte die Vorsitzende Sabine Weiß die Mitglieder der beiden Chöre sowie Gäste im Sportheim begrüßen. Neben den üblichen Regularien standen Wahlen und Ehrungen im Mittelpunkt. Zu Beginn galt das Gedenken der langjährigen Organistin und Klavierbegleiterin Isolde Stopper und der erst kürzlich verstorbenen langjährigen Sängerin Klara Volk.

„Wir haben Neues gewagt und es hat sich gelohnt“ so das Resümee der Vorsitzenden. Sie und die Schriftführerin Sonja Halder ließen das Jahr nochmals Revue passieren. Höhepunkte des ereignisreichen Jahres waren die Ausrichtung der Hauptversammlung des Oberschwäbischen Chorverbandes, bei der der Verein sich sowohl chorisch als auch organisatorisch von seiner besten Seite zeigte, sowie der absolute musikalische Höhepunkt, das Jahreskonzert unter dem Motto „Meer“ bei dem neben den beiden Chören vor allem der Projektmännerchor „Santiano“ für Aufsehen sorgte. Sichelhenke, Probenwochenende, Sängerhochzeit und die Gestaltung des Weihnachtsgottesdienstes rundeten das Jahresprogramm ab. In der Vorschau für 2018 nannten sowohl die Vorsitzende als auch die Chorleiterin Ursula Wentz die Chorserenade der Sängerregion Bad Saulgau in Ostrach, an der sowohl der Popchor als auch der gemischte Chor mitwirken, und das am 17. November stattfindende Jahreskonzert zum Thema „Hitradio SWR“ als die Fixpunkte, an der sich die Probenarbeit ausrichtet.

Miteinander als gute Basis

Die fabelhafte Miteinandermentalität nannte die Chorleiterin in ihrem Bericht als die wichtige Basis für die gute und leitungsbereite Stimmung im Chor. Für vorbildlichen Probenbesuch der 43 Chorproben beider Chöre gab es für Monika Geiger, Anton Gläsle, Hubert Gläsle, Manfred Nüßle, Stefan Krebs, Markus Diesch, Barbara Kaiser, Else Stadler, Anita Stohr, Christine Weiß, Sybille Weiß und Sabine Weiß neben dem Lob süße Belohnungen. Dass auch finanziell der Verein auf gutem Wege ist, zeigte der Bericht des Schatzmeisters Peter Raichle. Bei den anstehenden Wahlen hatte der stellvertretende Vorsitzende Hubert Gläsle als Wahlleiter ein leichtes Amt, denn Kassier Peter Raichle und die Vorsitzende Sabine Weiß wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.