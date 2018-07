Wir erreichen viel mehr Publikum

In einer neuen Serie mit Themen wie Schulen, Straßen, Stadtsanierung möchte die SZ aktuelle städtische Themen transparenter machen. Bürgermeisterin Doris Schröter und Mitarbeiter der Stadt stehen dazu Rede und Antwort. Thema heute: Der Umbau des alten Klosters in der Hauptstraße (Teil 2).

SZ: Herr Ruess, neben der Jugendmusikschule und der Stadtbücherei ziehen die beiden Galerien, die „Fähre“ und die Ausstellung im Haus am Markt, um die Jahreswende ins Erdgeschoss des „Alten Klosters“ ein. Welche Räumlichkeiten stehen dafür zur Verfügung und was für Vor- und Nachteile bringt der neue Standort? Andreas Ruess: Durch die Zusammenlegung der beiden Galerien entstehen ganz neue Möglichkeiten: Wir können die ständige Sammlung „Kunst in Oberschwaben“ direkt mit den Wechselausstellungen der „Fähre“ kombinieren, haben aber auch die Möglichkeit, beide Teile getrennt zu betreiben. Vor allem der überdachte Innenhof bietet die einzigartige Gelegenheit, die Bildende Kunst in Verbindung mit der Musik oder Literatur zu bringen und so das Publikum en passant mit Inhalten zu konfrontieren, die es so nicht unbedingt erwarten würde. Und durch die zentrale Lage in Bad Saulgaus „neuer Mitte“ – zwischen Bahnhof und Kleber-Post – werden wir sehr viel mehr Publikum erreichen als bisher. Insofern lässt es sich leicht verschmerzen, dass die Ausstellungsfläche etwas kleiner wird als bisher. Dies wird durch die Qualität der Räume und die Konzeption des Hauses mehr als wettgemacht.

SZ: Wie auch in der Fähre ist die Jugendmusikschule im zweiten Obergeschoss untergebracht. Gibt es genug geeignete Räume für Einzelunterricht und Konzerte? Ruess: Wir haben im neuen Haus etwa die gleiche Fläche zur Verfügung wie in der „Fähre“. Es gibt ebenfalls neun Unterrichtsräume, dazu einen kleinen Saal für Vorspiele und Orchesterproben. Außerdem können wir für größere Vorspiele auch auf den Innenhof der Galerie im Erdgeschoss zurückgreifen. Durch den Aufzug im Haus können nun auch unsere Schüler mit Behinderung problemlos die Übungsräume erreichen. Besonders freut mich aber auch, dass durch die Kombination mit der Stadtbücherei und den Galerien die Eltern ein tolles Ambiente vorfinden, wo sie ihre Wartezeiten sinnvoll verbringen können.

SZ: Frau Stolleis, Sie sind Leiterin der Stadtbücherei. Auch Sie werden von der Übergangslösung „Friedrichstraße“ in das alte Kloster umziehen. Wo wird die Bibliothek untergebracht und entsprechen die Räumlichkeiten Ihren Ansprüchen? Mechthild Stolleis: Die Bibliothek wird ins erste Obergeschoss einziehen. Dass wir mit den Galerien und der Jugendmusikschule unter einem Dach sein werden, ist besonders erfreulich und spannend, weil sich damit viele neue Begegnungen und viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit eröffnen. Im neuen Kulturhaus und in der Bibliothek wird es lebhaft und lebendig zugehen, schon allein deshalb, weil die weitläufigen Räume und das ganze Ambiente dazu einladen, dort zu verweilen, in Ruhe zu stöbern oder zu arbeiten, zu spielen und andere Menschen zu treffen.

SZ: Herr Ruess, wie schätzen Sie die Außenwirkung des neuen Kulturzentrums ein? Rueß: Kunst und Kultur haben in Saulgau seit vielen Jahren einen besonderen Stellenwert eingenommen. Das fing 1947 mit der Gründung der „Fähre“ durch die französische Besatzungsmacht an und setzte sich fort durch die 50-jährige Theatergeschichte in der Stadthalle. Nicht zu vergessen aber auch die vielen Vereine und Chöre oder die Jugendmusikschule und Jugendkunstschule, die das kulturelle Profil unserer Stadt prägen. Mit dem alten Kloster knüpft Saulgau an seine eigene Vergangenheit an und möchte seiner historisch gewachsenen Bedeutung als kulturellem Mittelzentrum gerecht werden. Wir hoffen, dass dieses neue Haus gleichzeitig nach innen wie nach außen ausstrahlt und unsere Stadt für Einheimische wie Gäste noch lebens- und liebenswerter macht.