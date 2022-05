„Wir dürfen die Geschichte nicht vergessen!“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Wenn es das Buch nicht mehr gibt, dann wird die Geschichte vergessen!“ Mit diesen Worten begann Matthias Metzler seinen Vortrag vor Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 9 und 10 zum Lebenswerk seines Vaters, Georg Metzler, dem Verfasser des Buches: „Geheime Kommandosache – Raketenrüstung in Oberschwaben. Das Außenlager Saulgau und die V2 (1943 – 1945)“. In diesem Buch beschreibt er einerseits den Bau von wichtigen Raketenteilen für die sogenannte V2 und andererseits das Leben mit und in der Außenstelle des Konzentrationslagers Dachau in Saulgau. Die Schülerinnen und Schüler hörten gebannt und hochkonzentriert diesen Schilderungen zu. Dass dies alles direkt vor ihrer Haustür stattgefunden hatte und nicht irgendwo weit entfernt, war den meisten nicht bewusst. Was treibt einen Menschen an, solch ein Buch zu verfassen? Eindrucksvoll schilderte Matthias Metzler, wie seinen Vater die Frage umtrieb nach dem „Warum?“ Wie konnte es dazu kommen, dass in dieser heilen Welt der Kleinstadt Saulgau so furchtbare Dinge geschahen? Er begann mit seinen Recherchen und Matthias Metzler lässt die Jugendlichen mit diesem Vortrag teilhaben an den Treffen seines Vaters mit Überlebenden, bei denen er zum Teil selbst dabei sein konnte. Er sprach von den grauenhaften Zuständen in diesem Lager, aber auch von Menschen, die trotz aller Gefahren menschlich blieben und den Häftlingen halfen, soweit es ihnen möglich war. Georg Metzler war es wichtig, dass diese Ereignisse nicht in Vergessenheit geraten und sich vor allem nicht wiederholen. Sein Credo: Menschlich bleiben! Auch in Situationen, in denen das sehr viel Mut erfordert.

Rektor Armin Masczyk, der diese Veranstaltung mitinitiiert hat, zeigt sich ebenso wie die Schülerinnen, Schüler und anwesenden Lehrkräfte dankbar für diese Reise in das Saulgau der damaligen Zeit und ist vor allem von der ungeheuren Authentizität beeindruckt: „Es war ein inneres Anliegen des Referenten, über dieses Thema zu sprechen und genau dies fesselte die Zuhörer.“

Matthias Metzler führt das Anliegen seines Vaters, auch mit großer Unterstützung durch Bad Saulgauer Geschäftsleute, fort. Ihm ist es wichtig, dass auch nachfolgende Generationen verstehen, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist.