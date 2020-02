Winparkvögel machen das Rennen

Seit die Dorauszunft zusammen mit der „Schwäbischen Zeitung“ am „Gompiga Donnschtig“ zum Maskenwettbewerb einlädt, ist die Teilnahme für viele Närrinnen und Narren ein Muss. In diesem Jahr haben sich 36 Gruppen verschiedener Größe der Jury gestellt, von denen zehn in die Endausscheidung kamen. Wer diese waren und welchen Platz sprich Preis sie erreichten, blieb bis zum Fasnetsdienstag ab 13 Uhr ein bestens gehütetes Geheimnis. Klar, dass sich im gut gefüllten Stadtforum neben einer erklecklichen Zahl von Teilnehmern auch viele Neugierige zur Prämierung einfanden.

Vermutlich um die Spannung zu erhöhen, hatte Zunftrat Josef „Beppi“ Zeitler eine Preisverleihung anderer Art vorangestellt. Wer das Angebot der Dorauszunft angenommen und am Fasnetsdienstag im Stadtforum ein Frühstück eingenommen hatte, erhielt als Dankeschön ein Los. Die attraktiven Gewinne waren von Bad Saulgauer Betrieben gespendet worden, die zugehörigen Losnummern wurden von kleinen Glücksfeen gezogen. Danach stiegen die Jurymitglieder Walter Bayer, Sabine Jaschinski und Verlagsleiter Günther Müller von der „Schwäbischen Zeitung“ auf die Bühne, während der vierte Juror, Ehrenzunftrat Stefan Wetzel, krankheitshalber das Bett hüten musste.

So schwer wie in diesem Jahr sei die Entscheidung noch nie gewesen, sagte Walter Bayer, der mit seinen Jurykollegen diesmal im „Gasthaus zum Spitaltor“ Quartier bezogen hatte. Es habe so viele Superdarbietungen und tolle Kostüme gegeben, doch habe es immer wieder an den aktuellen wie zündenden Ideen gehapert. Denn mit das wichtigste Kriterium sei der regionale Bezug zum Geschehen in und um Bad Saulgau, den es fantasievoll umzusetzen gelte.

Genau unter die Lupe genommen werden auch die Kostüme, die selbst genäht sein müssen, sowie passende Accessoires. Und schließlich verlangt das Reglement einen kreativen Beitrag in Form eines Gedichts, Liedes oder Tanzes. Zehn der angetretenen Gruppen erfüllten die Bedingungen in besonderem Maße. Sie wurden auf vier Siegerplätze verteilt, wobei der oft als undankbar apostrophierte vierte Platz noch ein kleines Preisgeld in Höhe von 33,33 Euro einbrachte. Darüber freuen sich „Sulga for Future“, das „Bondorfer Servicepersonal“, die Mitglieder von „Pssst! Absoluter Ruheraum“, die „Ruheraum Rowdies & Sonnenhof Sunnies“ die „Schmetterlinge“, die „Galaktische Truppe“ und die „Roboterärzte gegen Ärztemangel“.

Auf Platz drei landeten die Damen von „Neuer Recyclinghof Bad Saulgau“ mit ihrem Lied „Recycling ist der neue Hit“, von dem es natürlich eine Kostprobe gab. Die Silbermedaille ging an die Herren „Adlerretter“, welche die Schließung des Hotels Schwarzer Adler am „Gompiga Donnschtig“ aufs Korn genommen hatten. Um die Ursachen dieser Entscheidung aufzuspüren, fertigten sie einen großen Holzadler, den ein „Arzt“ der Truppe auf Herz und Nieren untersuchte, jedoch nur einen alten Schweineschwanz aus dem Bauch zutage förderte. Mit viel Gesang wurde das Holzgetier schließlich aufgerichtet und entkam so dem Beschuss mit einer Armbrust.

Was viele Zuschauer schon beim Betrachten der kunstvollen Gesichtsbemalung geahnt hatten, bewahrheitete sich: Die „Wolfartsweiler Windkraftvögel“ schossen den Vogel ab und konnten 333,33 Euro als Belohnung in Empfang nehmen. Hier überzeugte einmal das Thema, das sich auf die drei neu erstellten Windkrafträder bezog, und in Form des Lieds „Skandal bei Vögeln, kein Nest mehr frei“ umrissen wurde. Für ihr Vogelmake-up musste jede der Damen 90 Minuten stillsitzen, während dies bei der Maskenprämierung „nur“ noch eine dreiviertel Stunde dauerte. Auch die gefiederten Umhänge sowie der Kopfputz bestachen durch Stil und Ausführung.

Kein Wunder, dass sich Josef Zeitler im Namen der Dorauszunft bei allen Teilnehmern für ihre Kreativität und Einsatzbereitschaft bedankte und- nach d’r Fasnet isch vor d’r Fasnet – auf eine neue Kostümparade hoffte.