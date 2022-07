Willi-Burth-Schule verabschiedet erfolgreiche Techniker

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

An der Fachschule für Technik der Willi-Burth Schule in Bad Saulgau gibt es die Möglichkeit, in Vollzeit (zwei Jahre) oder Teilzeit (vier Jahre) den staatlich geprüften Techniker für Maschinentechnik zu erlangen. Nach den Abschlussprüfungen und Präsentationen der Technikerarbeiten wurden in der 29. Kalenderwoche 26 Vollzeit- und 11 Teilzeit-Schüler:innen erfolgreich verabschiedet.

In vier langen Jahren erreichten die Schüler:innen der Teilzeitklasse (siehe Bild) einen Gesamtschnitt von 2,3 und konnten glücklich ihre Zeugnisse in Empfang nehmen. Der Schulbesuch begleitend zum Arbeiten im Betrieb hat sich für sie gelohnt! Es wurden fünf Schüler:innen mit Belobigungen ausgezeichnet.

Die Schüler:innen der Vollzeitklasse erzielten einen Gesamtschnitt von 2,4. Mit ebenfalls fünf Belobigungen und einem Preis für einen Notenschnitt von 1,5 gehen die Absolvent:innen nun neuen Herausforderungen entgegen.

Der Abschluss als staatlich geprüfter Techniker entspricht dem Bachelor Professional in Technik. Der neue Kurs in Teilzeit startet, im Gegensatz zu der jährlich beginnenden Vollzeit-Klasse, erst wieder im September 2023.