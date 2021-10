Willi-Burth-Schule bekommt Verstärkung

Die Lehrerschaft der Gewerblichen Schule Bad Saulgau kann dieses Schuljahr vier neue Kolleginnen und Kollegen begrüßen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Weiter heißt es darin: Eine sehr positive Nachricht in Zeiten des grassierenden Lehrermangels, den es an vielen Schulstandorten im Landkreis gibt.

Einer der neuen Kollegen ist ein Einheimischer und stammt aus Ennetach, Yannik Deiglmayr. Er ist 26 Jahre alt und hat an der Universität Stuttgart Sport und Physik studiert. Sein Referendariat hat er am Staufer-Gymnasium in Pfullendorf absolviert. Ein Jahr älter ist seine neue Kollegin Carmen Müller, die Informatik, Volks- und Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule in Weingarten studiert hat. Die dritte im Bunde ist Lara Ott, die 28-Jährige war zuvor an der Universität Tübingen und wird jetzt Deutsch und katholische Religion an der Willi-Burth-Schule unterrichten. Mit Jonas Wiesenfahrt bekommt die Schule noch eine weitere Verstärkung in den Fächern Deutsch, Geschichte und Gemeinschaftskunde. Wiesenfahrt absolvierte seinen Vorbereitungsdienst am Grieshaber Gymnasium in Reutlingen und unterrichtete bereits an der Beruflichen Schule Rottenburg und der Fachoberschule in Kempten

Alle vier Kolleginnen und Kollegen werden in weitgehend allen Schularten, die die Gewerbliche Schule anbietet, eingesetzt und bringen durch ihre frisch abgeschlossene Ausbildung und das Referendariat neue pädagogische Ansätze und Methoden mit an die Schule. Dort wurden sie von den ansässigen Kolleginnen und Kollegen sehr freundlich empfangen und werden in ihrem Berufseinstieg tatkräftig unterstützt. Auf die „Verstärkung“ warten spannende und herausfordernde Wochen in einer hochmodernen Schule. Die Willi-Burth-Schule wird seit über einem Jahr saniert und modernisiert. Neben der neuen energetischen Sanierung der Fenster und Fassade, bekommt die Schule auch High-Speed-Internet durch Glasfaserkabel, die im Gebäude verlegt werden. Dies sind also die besten Voraussetzungen für einen gelungenen Berufseinstieg und die Arbeit in einer digitalisierten Schule, die schon seit mehreren Jahren auf Tabletunterricht setzt.