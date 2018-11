Wiedergutmachung für Dotternhausen

Zum letzten Spiel des Jahres in der Fußball-Landesliga reist der FC Ostrach an diesem Sonntag (14 Uhr, Wiesental) zur U23 des FV Ravensburg. Nach zuletzt fünf sieglosen Partien will die Mannschaft des Trainerduos Timo Reutter/Christian Söllner bei der Oberligareserve endlich wieder den Hebel umlegen und ein Spiel erfolgreich gestalten.

Es war eine unnötige Niederlage, die sich die Schwarz-Weißen in Dotternhausen eingehandelt haben. Fast 90 Minuten war der FC Ostrach spielbestimmend und hatte etliche Möglichkeiten, die Begegnung frühzeitig zu entscheiden. Als dann die Führung für die Zebras gefallen war, gelang es nicht, diese über die Zeit zu bringen. Im Gegenteil: Nachdem der FC Ostrach in der 90. Minute den Ausgleich kassiert hatte, dauerte es nicht lange und der Gastgeber erzielte den Siegtreffer und Ostrach stand mit ganz leeren Händen da.

Am Sonntag trifft Ostrach nun auf einen Gegner, der nur zwei Punkte hinter den Zebras steht und mit einem Sieg in der Tabelle vorbeiziehen kann. Das Team von Trainer Nectad Fetic konnte sich, nach starkem Saisonbeginn, nicht stabilisieren und fiel nach und nach, aufgrund knapper Niederlagen, Richtung hinteres Tabellenmittelfeld. Trotzdem: Fetics junges Team ist enorm spielstark. Das zeigten die Ravensburger auch vergangene Woche in Weiler, als die Mannschaft im Allgäu nicht unverdient mit 4:1 gewann - just gegen jede Mannschaft, die in der Woche zuvor noch Ostrach mit 4:1 besiegt hatte.

Das Momentum hat der Gastgeber auf seiner Seite, deshalb wird es für die Buchbühlkicker enorm schwer, dort etwas Zählbares zu holen. Noch knapp eine Woche nach der Niederlage in Dotternhausen zeigt sich Trainer Timo Reutter enttäuscht. „Wie wir so ein Spiel noch aus der Hand gegeben haben, ist für mich nicht nachvollziehbar. Aber so ist Fußball. Wir müssen nun den Kopf hoch nehmen und schauen, dass wir mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause kommen.“ Sein Trainerkollege Christian Söllner wird noch deutlicher. „Wir fahren nicht zum Weihnachtsmarkt nach Ravensburg, sondern wollen möglichst viele Punkte nach Ostrach holen.“ Er, als Wahl-Ravensburger, freut sich besonders auf dieses Duell und hat auch kein Problem damit, wenn dieses Mal die Heimmannschaft leer ausgeht.

Quintett ist fraglich

Nach dem Abschlusstraining gingen beide Coaches mit dem Team nochmal intensiv ins Detail, um der Mannschaft die Wichtigkeit dieser Partie zu verdeutlichen. Doch Ostrach ist nicht frei von personellen Sorgen. Gleich fünf Spieler drohen auszufallen. Markus Gipson und Ladislav Varady haben beide eine Grippe. Andreas Zimmermann, Johannes Irmler und Daniel Rothmund haben muskuläre Probleme. Ob dieses Quintett spielen kann, wird sich erst kurz vor Anpfiff entscheiden.

Der FV Ravensburg II läge mit einem Dreier ziemlich genau auf Kurs. Genau entgegengesetzt die Formkurve des FC Ostrach. „Als Saulgauer schaue ich natürlich etwas genauer hin, was sich in Ostrach tut“, meint FV-Trainer Fetic. „Ich habe auch meine private Meinung dazu, aber die bleibt auch privat.“ Seine Ravensburger verspielten im Hinspiel eine 2:0-Führung. Eugen Michel glich mit zwei Treffern den Rückstand aus FCO-Sicht aus. Der FCO hätte nichts gegen zwei erneute Treffer des Angreifers.

Bei Ravensburg fehlen Omar Jatta und Chris Barth. Ansonsten sagt Fetic: „Im Training waren wir dann wieder komplett. Ich kann meine Kindergarten-Krabbelgruppe komplett einsetzen.“