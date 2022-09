Wie es ist, mit einer Sehbehinderung zu leben

Die Katholische Erwachsenenbildung der Dekanate Biberach und Saulgau bietet am Dienstag, 27. September, um 19 Uhr eine Veranstaltung unter dem Titel „Sehbehindert – na und?“ an. Der Abend behandelt laut Pressemitteilung die Frage, warum Sehbehinderung nicht gleich Sehbehinderung und Blindheit nicht gleich Blindheit ist.

Die Veranstaltung findet im Adolph-Kolping-Saal im Alfons-Auer-Haus in der Kolpingstraße 43 in Biberach statt. Die Referentin Monika Schaufler bringt ihre Erfahrungen als Seelsorgerin bei Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung in den Vortrag mit ein, heißt es weiter. Mit Hilfe von Simulationsbrillen können Teilnehmer einige Formen von Sehbehinderung selbst erfahren und erhalten Tipps im Umgang mit Menschen mit visuellen Einschränkungen.