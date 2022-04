Wie erkläre ich einem Kind den Krieg?

Fotos und Filmaufnahmen vom Krieg in der Ukraine sind auch für Kinder allgegenwärtig. Im Gegensatz zu Erwachsenen fehle Kindern aber die Erfahrung, mit diesen Eindrücken umzugehen und sie beispielsweise in Relationen, wie geografische Entfernungen, zu sehen. Deshalb kämen bei Kindern grundsätzlich Fragen auf, heißt es in einer Pressemitteilung von Dr. med. Gerhard Schell, Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie sowie Ärztlicher Direktor der Akutklinik Bad Saulgau. Er empfiehlt Eltern und Pädagogen deshalb, den Fragen der Kinder nicht auszuweichen, sondern altersgerecht zu begegnen.

Nach seiner Erfahrung entwickelten Kinder ab dem dritten Lebensjahr einen Realitätssinn, könnten also wahrgenommene Ereignisse als Gefahr oder Bedrohung einordnen. Zerbombte Häuser, das Explodieren von Raketen, brennende Panzerwracks und weinende oder tote Menschen erzeugten bei Kindern genau wie bei Erwachsenen das Gefühl der Angst. Geografische Entfernungen könne ein Kind beispielsweise nicht relativieren. „Man muss den Kindern den Krieg erklären, wenn sie danach fragen“, so die Meinung von Gerhard Schell. Entscheidend sei, dass die Erklärungen auf dem Niveau eines Kindes geschehen. Er ergänzt, dass Eltern oder Erziehende nicht aktiv das Thema bei Kindern forcieren sollen, sondern sich auf mögliche Fragen vorbereiten müssen.

Eine typische Frage von Kindern laute zum Beispiel: „Papa, muss ich nun Angst haben?“ In solch einem Fall sieht Schell eine naheliegende Antwort: „Nein, Du musst keine Angst haben, denn Mama und Papa beschützen Dich.“ Eltern und Erziehende seien naturgegeben die Beschützer der Kinder und diese Rolle und Aufgabe müssten sie in dieser Situation einnehmen. Wenn Kinder fragen, was Panzer oder Gewehre sind, dann sollen Erwachsene diese in ihrer Funktion beschreiben, aber in sehr einfachen Worten. Schell: „Für Kinder sind Details unwichtig, wenn es um den Krieg geht. Kinder sind den Erwachsenen vielleicht überlegen, den Krieg richtig einzuordnen. Denn Kinder konzentrieren sich auf das Wesentliche.“