Wie ein Tweet von Elon Musk eine Welle der Nachfrage bei Bad Saulgauer Tüftler auslöste

Von der breiten Öffentlichkeit unbemerkt, beheimatet Bad Saulgau mit der BUZZ Medilabs und der BUZZ Space Models zwei kleine, aber interessante Unternehmungen, die sich mit der 3-D-Technologie erfolgreich beschäftigen.

Gründer ist Oliver Braun, der zusammen mit seinem Partner Oliver Steinhauser in der Karlstraße in der 3-D-Welt aktiv ist. Schon in seiner Kinder- und Jugendzeit von Science-Fiction-Filmen und Filmen über die Weltraumfahrt infiziert, in der die 3-D-Animation eine entscheidende Rolle spielt, ging Oliver Braun nach seinem Abitur am Störck-Gymnasium nach München, um sich in einem Unternehmen für 3-D-Animation das Handwerkszeug für diese Technologie anzueignen.

Schwerpunkte waren damals die Animationen für wissenschaftlich und technische Fernsehsendungen wie „Galileo“ von Pro 7 oder „Abenteuer Wissen“ des Bayrischen Fernsehens. 2009 machte er sich mit einem Filmproduktions- und 3-D-Animationsstudio selbstständig, um 2011 zurück nach Bad Saulgau zu kommen, wo er die Immobilie am heutigen Standort erwarb.

Mit dem Umzug einher ging die Angebotserweiterung im Bereich der Industrie- und Produktfilme und -videos sowie dem Drohnenflugservice. Neben Werbeagenturen gehören Unternehmen wie Carthago, BMW und Ratiopharm zum bundesweiten Kundenkreis. Bedingt durch die Corona-Pandemie brachen auch hier die Aufträge weg oder wurden auf Eis gelegt. Ganz anders ist die Entwicklung bei BUZZ Space Models, das bei Oliver Braun und seinem Einmannbetrieb für Vollbeschäftigung sorgt.

Wie sehr Zufälle eine Rolle spielen können, zeigen die Ursprünge dieser Firmengründung. „Weltraumforschung und Luftfahrt waren schon immer in meiner Freizeit eine Leidenschaft von mir, und so baue und sammle ich seit langer Zeit maßstabsgetreue Modelle sowie 3-D-Modelle. Als SpaceX vom Multimilliardär Elon Musk als erstes privates US-amerikanisches Raumfahrtunternehmen gegründet wurde, hat mich der Wagemut und die Visionen dieses Unternehmens von Anfang an inspiriert. Mich begeisterte vor allem die Idee, wiederverwendbare Trägerraketen zu bauen, was bis dahin als unmöglich galt“, so Oliver Braun. So war schon bald der Wunsch nach einem Modell einer SpaceX-Rakete da.

Es gab keine Modelle - also baute er selbst eins

Auf dem Markt gab es jedoch keine, die in Sachen Detailgenauigkeit den Erwartungen entsprach. Mit dem Hintergrund in der 3-D-Modellierung und den Möglichkeiten, die die neue Technologie der 3D-Drucker bieten, machte sich der begeisterte Tüftler ans Werk, selber ein Modell zu bauen. Die Recherche von Hunderten von Bildern war die Basis, um im Laufe eines Jahres die Trägerraketen am Computer als 3-D-Modelle maßstabsgetreu und detailgenau nachzubauen. Die Suche nach einem 3-D-Drucker, der die angestrebte Qualität und Detailgenauigkeit ermöglicht, war die nächste Hürde. Ein SLA-Drucker anstelle von billigeren FDM-Druckern war die Investition, die sich gelohnt hat. 2017 war es soweit, Oliver Braun stellte sein erstes Modell in der Kommunikationsplattform Twitter vor.

Aus dem Privatvergnügen wurde der Hauptgeschäftszweig

Niemand geringerer als der Gründer und Eigner der SpaceX Elon Musk sah das Modell, war begeistert, twitterte dies weiter und löste damit eine Lawine an Anfragen nach den Modellen aus. Und somit wurde aus dem Privatvergnügen ein neuer Geschäftszweig, der sich bis heute zum Hauptgeschäft mit der Herstellung und dem Vertrieb von SpaceX-3-D-Modellen entwickelt hat. Die ersten Bestellungen kamen von den SpaceX-Ingenieuren und selbst bei Elon Musk steht ein 100 Zentimeter hohes Modell der Falcon9-Trägerrakete auf dem Schreibtisch.

Tesla-Chef Elon Musk (Foto: Kiichiro Sato / DPA)

Das Alleinstellungsmerkmal der Modelle ist, dass jedes Modell ein Unikat ist, das 3-D-gedruckt und dann in Handarbeit detailgetreu bearbeitet ist. Dies führt dazu, dass in den Modellen je nach Größe und Komplexität bis zu drei Wochen Arbeit steckt. Außerdem hat die Einzelfertigung den Vorteil, schnell auf Änderungen und Weiterentwicklungen beim Original bei den Modellen nachvollzogen werden kann. Die mittlerweile guten Beziehungen zu den SpaceX-Ingenieuren macht es möglich, immer aktuell zu sein. Neben interessierten Privatleuten gehören Satellitenhersteller, Ausstellungen, Luft- und Raumfahrtmuseen, aber auch Fernsehsender zu den Kunden. Den „Ritterschlag“ als Modellbauer erhielt er im März mit der Bestellung von fünf Modellen der Falcon9-Trägerrakete und der Crew Dragon-Raumkapsel durch die NASA für das Mission-Control Center in Houston. Diese Modelle erinnern an den am 31. Mai stattgefundenen ersten bemannten SpaceX-Flug zur Raumstation ISS.

Kunden aus aller Welt

Aufgrund der häufigen Anfragen eröffnete Braun in 2018 einen Online-Shop. Seit der Shoperöffnung gingen bis heute 1500 Bestellungen weltweit ein. Nur fünf Prozent der Kunden kommen aus Deutschland. Der größte Anteil aus USA, Australien Russland und Japan. Die Kunden nehmen sogar bis zu 18 Monaten Lieferzeit in Kauf, um eines der Modelle zu bekommen.

Neben dem wirtschaftlichen Erfolg dieser Geschäftsidee, sind Oliver Braun auch die geknüpften Beziehungen und die Begegnungen wichtig. Neben einem Besuch im SpaceX-Hauptquartier in Hawthrone durfte er im Februar 2018 auf Einladung von SpaceX den Start beim Jungfernflug der Falcon Heavy Schwerlast-Trägerrakete auf dem Kennedy Space Center in Cape Canaveral aber auch die anschließende Mitarbeiterparty erleben.