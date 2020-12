Wie Bad Saulgau zum Zentrum für junge Tüftler wurde

Es hat in den 1970er-Jahren recht bescheiden angefangen. In einer Physik-AG des Bad Saulgauer Störck-Gymnasiums legte Physiklehrer Rudolf Lehn seinen Schülern knifflige Aufgaben vor. Der Lehrer schaffte es so, seine Schüler für naturwissenschaftliche Fragestellungen zu begeistern. Er wusste aber auch, dass diese Neugier innerhalb des bestehenden Schulsystems nicht richtig entwickelt werden kann. Es entstand das erste Schülerforschungszentrum – und setzte Impulse für die ganze Region.

Immer freitags machen sich Schüler und Schülerinnen meist vom Bahnhof aus auf den Weg ins Schülerforschungszentrum. Der Sinn der Schülerforschungszentren ist es, jungen Menschen auch in ihrer Freizeit die Möglichkeit zu geben, sich mit den Naturwissenschaften auseinanderzusetzen. Mädchen und Jungen zerbrechen sich dort den Kopf über die Umsetzung von Erfindungen wie einen Regenschirmtrockner oder einen Wärmer für die Mundstücke der Blechblasinstrumente. Roboter werden programmiert, Sterne beobachtet. Eine Grundschulgruppe entwickelt Lehrmaterialien.

Szenen aus dem Schülerforschungszentrum in Zeiten von Corona: In Bad Saulgau entstehen Schutzschilde, in Ochsenhausen Video-Tutorials. (Foto: Schülerforschungszentrum)

Öffentliche Aufmerksamkeit erreichten Schüler des Schülerforschungszentrums durch ihre Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene. Beim Physik-Weltcup oder bei den Ausscheidungen von „Jugend forscht“ waren Schüler aus den Schülerforschungszentren immer vorne mit dabei. Mit Teilnehmern aus aller Welt wurde im Jahr 2012 sogar der Physik-Weltcup in Bad Saulgau ausgetragen.

Die Sieger hießen Korea, Singapur und Iran. Das Team Deutschland, das mit Kindern des Schülerforschungszentrums besetzt war, musste sich mit einer Silbermedaille zufriedengeben.

Bad Saulgau als Modell für das Land

Inzwischen ist Bad Saulgau nicht mehr das einzige Schülerforschungszentrum. Auf acht Standorte in der Region ist das Schülerforschungszentrum Südwürttemberg mittlerweile angewachsen. Bad Saulgau ist das Verwaltungszentrum für diese weitgehend autark arbeitenden Standorte Friedrichshafen, Tuttlingen, Landkreis Biberach, Neckar-Alb mit Tübingen und Reutlingen, Überlingen, Ulm und Wangen.

Dass sich die Idee des Schülerforschungszentrums so entwickelt, hätte sich Rudolf Lehn wohl nie träumen lassen. Getragen von einem Förderverein arbeiten die Zentren mit Unterstützung des Kultusministeriums, des Landkreises und der Stadt. Wert wird auf die Zusammenarbeit mit Unternehmen vor Ort gelegt. Die Zentren bieten Schülern die Möglichkeit, nach der Schule und an Wochenenden an Projekten zu forschen.

Stärkung der MINT-Fächer

Lehn sah aber ein weiteres fehlendes Element der schulischen Bildung in Baden-Württemberg. Damit das Land der Tüftler und Ingenieure auch in Zukunft auf ausreichend Nachwuchs zurückgreifen kann, sollten Spitzenschüler in den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik besonders gefördert werden.

Die Landesregierung nahm die Idee eines zentralen MINT-Exzellenzgymnasiums mit Internat in Baden-Württemberg auf. Die 192 begabtesten Schüler aus dem ganzen Land sollen in den Klassenstufen 10 bis 12 von Spitzenlehrern und bereits in Projektkooperationen mit Unternehmen und Universitäten gefördert werden. Bei der Entscheidung über einen Standort kam Bad Saulgau zum Zug.

Die auf den ersten Blick ungewöhnliche Kabinettsentscheidung, dieses Gymnasium in einer Stadt ohne Universität anzusiedeln, hat mehrere Gründe: Zum einen besitzt das Land mit der im 19. Jahrhundert gegründeten Lehreroberschule in Bad Saulgau eine leer stehende Immobilie in ausreichender Größe, mit dem Schülerforschungszentrum bieten sich Kooperationsmöglichkeiten an, und auch Kommunalpolitiker und Abgeordnete zogen in dieser Frage an einem Strang. Laut Ministerpräsident Winfried Kretschmann entwickelt sich Bad Saulgau zum „Hotspot“ im naturwissenschaftlichen Bereich.