Wicki und die starken Männer haben das Sagen

Der Bürgerball in Bad Saulgau hat ein amüsantes Wiedersehen mit „Helden der Kindheit“ gebracht, die überwiegend aus dem Kinderfernsehprogramm der vergangenen 70er- und 80er-Jahre stammten. Auch die Lokalpolitiker der Gegenwart bekamen ihr Fett ab und es gab etliche Slapstick-Szenen. Ein volles Haus und viel Beifall sorgten für zufriedene Mienen bei den Programmgestaltern.

Verlassen konnten sich die Organisatoren einmal mehr auf ihre Maskengruppen, die passende Szenen zum Motto des Balls lieferten. Bezüglich der Moderation gab es jedoch eine Neuerung: Vor jedem Programmpunkt marschierte ein anderer wild gewandeter Wikinger in Gestalt eines Zunftrats auf die Bühne, um, teils witzig verbrämt, seine Ansage zu machen.

Den schmissigen Auftakt des Abends bestritten die Bläser und Trommler des Fanfarenzugs. Dann griff der stellvertretende Zunftmeister Dino Kilian zum Mikrofon, um anstelle seines Chefs Raphael Osmakowski-Miller die Gäste zu begrüßen. Der Grund: Im rotgoldenen Gewand eines keltischen Barden versuchte der Zunft-Boss, das Publikum in Bewegung zu bringen – was ihm natürlich gelang. Zwischendurch erinnerte er daran, dass es während seiner Kindheit auch in Saulgau „Helden“ gegeben habe, darunter den raubeinigen Besitzer des Drahthandels Regg, besser bekannt als der „Razzagiggeler“. Oder einen gewitzten Hausknecht namens Käfer im Gasthaus „Dreikönig“.

Biegsame Barbies begeistern

Den Reigen der Tänzerinnen eröffnete eine Gruppe putziger Cowgirls des TSV, die von Editha und Susanne Merz für den Umgang mit Lasso und (Stecken-) Pferdchen fit gemacht wurden. Wenig später zeigten die „Little Doraus Dancers“ Schrittfolgen, die sie selbst choreografiert hatten, und die Tanzprofis von „Showdance Delight“ ernteten als biegsame „Barbies“ im knappen Dress viel Begeisterung.

Mit Dirk Riegger und Johannes Eninger gab es ein Wiedersehen als „Hannes und der Bürgermeister“, wobei die übrigen Büttel diverse Anliegen und Rügen vorbrachten. So pries Thomas Funk als Landtagsabgeordneter Klaus Burger sein „Biberkochbuch“ an, Chris Dal Maso beklagte sich als dralle Blondine über Kneipenlärm und Ralf Zaparty vermeldete Unmut in der Bevölkerung wegen großen Wasserverlusts in der ABC-Halle.

Temporeich mit vielen Hinguckern ging die Mini-Playback-Show der Jungnarren über die Bühne, die zu Hits vergangener Jahrzehnte entsprechende Modegags kombinierten. Die Blumenärrle hatten den Moderator Peter Lustig in ihre Szene eingebaut, dazu diverse Stars aus Kinderserien wie Biene Maja, Pippi Langstrumpf oder Bob der Baumeister. Kompliment: Die zugehörigen Hits erklangen live statt aus der Konserve, begleitet von zwei jungen Gitarristinnen.

Für „Meister Eder und seinen Pumuckl“ bauten die Pelzteufel eine Werkstatt, in der sich der rothaarige Kobold für eine Bad Saulgauer Fasnetsfigur entscheiden sollte. Nachdem Meister Eder alias Roland Hinderhofer spitzzüngig die Masken vorgestellt hatte – „An Dorausschreier isch dir z’ langsam“, „Für an Büttel bisch du z’schmal“ – wählte Pumuckl den Zennenmacher. Die Riedhutzeln zogen eine Retro-Modenschau ab, deren Umziehaktionen in Lichtgeschwindigkeit erfolgten. Der unbestrittene Hit: Hosen mit abklappbarer Rückfront, die einen Po-Blick eröffneten.

Den Höhepunkt des Programms lieferten die Zunfträte als recht einfältige Wikinger, denen der schlaue Wicki zu einem von den Ehefrauen eingeforderten Thermomix verhalf – ein Riesenspektakel mit viel Lachpotenzial. Dabei gebührt auch den Bühnenbildnern ein großes Kompliment, die stimmige Lagerplätze eingerichtet, einen Krämermarkt ausstaffiert und sogar ein Drachenschiff gebaut hatten.

Dr Kellergoischt vom Tiefa Weg

Nicht wegzudenken aus dem Programm ist Raphael Osmakowski-Millers „Kellergoischt“. Dieser hat nach eigenem Bekunden vor 521 Jahren seine Frau im Kronried vergraben und verbüßt seither seine Strafe in den Kellern am Tiefen Weg. Zur Fasnet aber hat er Ausgang und klopft Saulgauern, die etwas auf dem Kerbholz haben, gehörig auf die Finger. So rügte er die neue Sitte, im Bürgerbüro eine Nummer ziehen zu müssen. „Du kommscht nur mit ra Nummer dra, weil ohne ma it schaffa ka.“ Der erste Beigeordnete Richard Striegel wurde an einen kuriosen Unfall erinnert, bei dem ein darin verwickeltes Auto auf dem striegelschen Kofferraum landete: „Ist der Kofferraum zu klein, passt kein anderes Auto rein.“

Auch Toom-Chef Thomas Mai musste Unliebsames hören. Er war beim Bau seines Schwimmbads nur schnell mal zum Betonholen gefahren, kam aber mit leerem Anhänger zurück. In der Hektik hatte er übersehen, dass die Abfüllaktion noch gar nicht beendet war. Auch der abgeschaltete Christbaum an der Sießener Straße war Thema, ebenso die erhöhten Hallengebühren beim TSV und die geplanten Wasserspiele auf dem Marktplatz. Weil man auf diese ersatzlos verzichten könne, bekam Stadtbaumeister Psacal Friedrich „oins auf d’ Finger“, was vom Publikum mit großem Beifall quittiert wurde.