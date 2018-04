Wichtige Umarmung am Ehrenmal in Chalais

Der Partnerschaftsausschuss von Chalais und der Fußballvereins FC Sud Charente haben über Ostern ein Partnerschaftstreffen zwischen Bad Saulgau und der französischen Partnerstadt in der Nähe von Bordeaux organisiert. Im Jahr 2018, in dem sich das Ende des Ersten Weltkriegs 1918 zum 100. Mal jährt, war vor allem die Gedenkstunde am Mahnmal der gefallenen französischen Soldaten ein bewegendes Ereignis.

Für den im vergangenen Jahr neu gewählten Präsidenten des Partnerschafsausschusses von Chalais, Raphael Picard, war diese erste Begegnung der beiden Partnerstädte unter seiner Präsidentschaft seine „Feuertaufe“, wie er beim Festabend des Partnerschaftsausschusses im Gemeindesaal von Chalais betonte. Eine einfache Aufgabe hatte er sich für den Beginn seiner Amtszeit nicht ausgesucht. Denn es gab zwei parallele Treffen zu koordinieren.

Nach einer Pause von 15 Jahren, beginnt sich auf die Initiative des FC Sud Charente die Partnerschaft zwischen den Fußballvereinen neu anzubahnen. Nach der Teilnahme am Stadtpokal im vergangenen Jahr beim SV Renhardsweiler besteht beim FC Sud Charente der Wunsch, wieder regelmäßig alle zwei Jahre an diesen Fußballturnieren in Bad Saulgau teilzunehmen. Im Gegenzug möchten die Vereinsverantwortlichen in Chalais die jeweiligen Gastgeber-Mannschaften des Stadtpokals nach Chalais einladen. In diesem Jahre war die Mannschaft aus Renhardsweiler in der Charente zu Gast. Am Ostermontag nahm die Mannschaft auf dem Sportplatz an einem Pokalturnier teil. Im kommenden Jahr planen die Verantwortlichen des FC Sud Charente bereits die Teilnahme am Stadtpokal in Braunenweiler. 2019, dem Jubiläumsjahr 1200 Jahre Saulgau, feiert der SV Braunenweiler sein 50-jähriges Bestehen.

Gedenkfeier für Soldaten

Mit dem 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs war ein Jubiläum anderer Art in diesem Jahr bei der Gedenkfeier für die gefallenen französischen Soldaten präsent. Stadtbaumeister Pascal Friedrich legte in Vertretung von Bürgermeisterin Doris Schröter „als Zeichen der tiefen Freundschaft zwischen unseren beiden Städten“ am Ehrenmal für die gefallenen Soldaten einen Kranz der Stadt Bad Saulgau nieder. Friedrich erinnerte daran, dass es sich beim Ersten Weltkrieg um den ersten „modernen“ Krieg der Menschheitsgeschichte gehandelt habe, der, genauso wie die Kriege davor und danach, den Menschen in Europa unermessliches Leid gebracht habe.

Friedrich schlug den Bogen in die Gegenwart und die Zukunft: „Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir heute gemeinsam hier stehen – als Freunde. Ich bin sehr dankbar dafür, dass die Freundschaft zwischen Franzosen und Deutschen heute das Fundament für ein friedliches Europa ist, dafür müssen wir täglich gemeinsam eintreten.“ Er sei sich sicher, dass die Art gemeinsam zu feiern und zu lachen, ein Zeichen dafür sei, dass „wir verstanden haben“.

Der Bürgermeister von Chalais, Jean-Claude Maury, nahm dieses Thema auf. Er sprach von der Notwendigkeit des Gedenkens an die Opfer. Er sei sich sicher, dass, falls die Opfer des Krieges „uns sehen könnten, sie sich freuen würden, wenn wir hier gemeinsam Hand in Hand stehen“. Eine schöne Geste war die Umarmung des Stadtbaumeisters aus Bad Saulgau und des Bürgermeisters von Chalais am Ehrenmal der Partnerstadt.

Der frühere Präsident des Partnerschaftsausschusses von Chalais, Jacques Durnois, erinnerte an die gemeinsame Geschichte des Gedenkens.

Nie wieder Krieg

Im Jahr 1986, aus Anlass des fünfjährigen Bestehens der Partnerschaft, habe es ein erstes Treffen der Kriegsveteranen aus Chalais und Bad Saulgau gegeben. Ein Jahr später habe der Gegenbesuch in Bad Saulgau stattgefunden. Beate Schreiber, die Vorsitzende des Bad Saulgauer Partnerschaftsvereins, erinnerte daran, dass sie vor 37 Jahren das Amt der Vorsitzenden übernahm, weil sie mit der Arbeit für die Jumelage erreichen wollte, dass sich ein Krieg zwischen Frankreich und Deutschland nie wieder wiederholt und sich eine Freundschaft zwischen den Menschen entwickelt.

Die Franzosen zeigten sich bei dem Partnerschaftstreffen insgesamt als sehr aufmerksame Gastgeber mit Herz. So konnten die Gäste aus Deutschland die gute Küche der Charente beim Festabend genießen und bekamen dazu ein Unterhaltungsprogramm serviert. Das touristische Programm über die Ostertage umfasste die Besichtigung einer in den Felsen gebauten Kirche in Gurat. Und in Villebois hatten der Partnerschaftsausschuss und die Gastgeber im rustikalen Ambiente einer alten Halle aus Holz ein Picknick organisiert.