WFV und Verein überraschen Lukas Stützle

Lukas Stützle ist vom Württembergischen Fußball-Verband (WFV) der Fairplaypreis überreicht worden. Stützle wusste nichts vom Zeitpunkt der Ehrung und wurde im Training überrascht. Er nahm die Auszeichnung aus den Händen von Schiedsrichter Tobias Huthmacher am vergangenen Freitag entgegen.

„Ja, na klar freut mich die Auszeichnung. Aber für mich war es selbstverständlich, das anzuzeigen“, sagte Stützle. „Ich würde das immer wieder machen. So bin ich von zu Hause aus“, sagte Stützle zu den Gründen, warum für ihn der faire Umgang miteinander wichtig sei. „Die Schiedsrichter haben es schon schwer genug und werden oft genug nicht gut behandelt. Da ist es für doch selbstverständlich, so etwas zu tun“, sagte der Stürmer, der am vergangenen Wochenende, bei seinem ersten Einsatz seit vielen Wochen, zwei Tore erzielte und so seiner Mannschaft zu einem 3:2-Sieg gegen den FCK/Hausen verhalf.

Stützle hatte im Spiel der Fußball-Bezirksliga gegen die SG Hettingen/Inneringen (1:2) den Schiedsrichter veranlasst, einen zu seinen Gunsten gegebenen Elfmeter zurückzunehmen. Nach Ansicht des Schiedsrichters war Stützle beim Eindringen in den Strafraum gefoult worden, doch Stützle zeigte sofort an, selbst ins Stolpern geraten zu sein. Das Spiel endete 2:1 für Hettingen. Stützle hatte dann in einer Abstimmung auf der WFV-Homepage die meisten Stimmen erhalten.

Aber nach seiner guten Tat beim Spiel gegen Hettingen/Inneringen belohnte ihn das Schicksal nicht gerade. Zu einer Verletzung erwischte Stützle auch noch eine hartnäckige Coronainfektion, die ihn gleich mehrere Wochen zur Sportpause zwang. „Ich saß nur da, habe mich nicht angestrengt, doch der Puls ist einfach oben geblieben“, erinnert er sich. Noch immer sei er nicht ganz fit, so Stützle. „Corona sollte man ernst nehmen. Damit ist nicht zu spaßen“, nutzt er seine eigene Leidensgeschichte für eine Warnung.

Als Fair-Play-Preis erhielt Stützle, der selbst Bayern-Fan ist, zwei Eintrittskarten für einen Profiverein aus dem Bereich des WFV seiner Wahl, ein verlängertes Wochenende mit einem Smart und einige nette Gadgets in einem Rucksack.

Jetzt freut sich der schnelle Angreifer („Ich bin froh, dass ich mal in einem Spiel Linienrichter habe“; sagte er am Rande der Preisübergabe) aufs Pokalfinale am Donnerstag. „Ich freue mich auf die Partie. Sicher hat die TSG Ehingen einen großen, ausgeglichenen Kader. Aber Pokal ist ein Spiel, da ist immer etwas drin“, glaubt Stützle.