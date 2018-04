Die Strukturreform, nach der der Württembergischen Fußball-Verband (WFV) bis 2021 sein Verbandsgebiet neu ordnen will, nimmt langsam aber sicher konkrete Formen an. Das geht aus einer Mitteilung des Verbands vom Donnerstag hervor. Im Rahmen einer Beiratssitzung des WFV in Wangen wurden im Hinblick auf den Verbandstag am 12. Mai in Sindelfingen die Weichen gestellt. Die Mitglieder des WFV-Vorstands und die Bezirksvorsitzenden sprachen sich - bei zwei Enthaltungen - dafür aus, dem Verbandstag vorzuschlagen, zunächst die bestehenden Strukturen zu überprüfen. In der Mitteilung heißt es: „Zu diesem Zweck – so der Antrag an die Delegierten - soll eine Kommission eingerichtet werden, die vor allem die Leistungsfähigkeit der WFV-Strukturen im Hinblick auf den Spielbetrieb unter die Lupe nehmen soll.“ Ziel sei es, dem Verbandstag 2021 einen Vorschlag zum Beschluss vorlegen zu können, der die optimalen Voraussetzungen für eine zukunftsfähige Organisation des Spielbetriebs beinhalte.

In den vergangenen drei Jahren hatte eine Kommission, in der mehrere Bezirksvorsitzende, darunter Jürgen Amendinger, bis zum vergangenen Monat Vorsitzender des Bezirks Donau, aber auch Mitglieder aus anderen Bezirksvorständen und aus Vereinen, versucht, Lösungen zu erarbeiten. Diese sollten die Spielstrukturen bei Männern, Frauen und in der Jugend überarbeiten und gegebenenfalls neu ordnen (die SZ berichtete). Im Mittelpunkt stand dabei die in den vergangenen Jahren gewachsene Kritik an der Struktur im Männerfußball. Vor allem im Bereich der Ebenen Verbands-, Landes- und Bezirksliga. Die große Zahl der Absteiger aus den Landesligen in die Bezirksligen hatte immer wieder Anlass zur Kritik gegeben. Genauso wie die die Tatsache, dass kleine Bezirke wie der Bezirk Riß mit knapp 60 Vereinen genauso viele Aufsteiger in die Landesliga stellten wie die großen Bezirke der Ballungsbiete wie Stuttgart oder die Bezirke Kocher/Rems, Neckar/Fils oder Alb. Diese haben teilweise über 150 bis 200 Vereine.

Die Kommission favorisiert in ihrem Abschlussbericht ein Modell mit einer Verbandsliga, drei Landesligen und neun nachgeordneten, regional strukturierten Ligen, entweder in Form der jetzigen Bezirksligen oder eingeschoben zwischen Landesliga und Bezirksliga als eine Art Bezirksoberliga, die über die Grenzen der bisher bestehenden Bezirke hinausgeht. Letztendlich kam die Kommission aber zu dem Schluss, dass eine Ligenreform auf der bisherigen Struktur, mit 16 Bezirken im WFV-Verbandsgebiet, keinen Sinn mache. Jürgen Amendinger hatte bereits im vergangenen Jahr in einem Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ darauf hingewiesen und sah sich - anlässlich eines Interviews zu seinem Abschied im März - in seiner Haltung bestätigt. Das neue System könne sich nur entfalten, „auf der Basis einer veränderten oder einer angepassten Bezirksstruktur“, urteilte Amendinger und zitierte damit den Abschlussbericht, den die Kommission dem Beirat des WFV vorgelegt hatte. Nach Informationen der Schwäbischen Zeitung soll über das gesamte Verbandsgebiet mit seinen derzeit 1762 Mitgliedsvereinen mit rund 4000 Männermannschaften ein neues Raster gelegt werden, sodass am Ende neun oder zehn ähnlich große Bezirke entstehen. Das bestätigte unlängst auch Michael Hurler, geschäftsführender Vizepräsident des Württembergischen Fußball-Verbandes, im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Dabei könnten einzelne Bezirke zusammengelegt werden, wie zum Beispiel die Bezirke Donau und Riß, oder ein Bezirk aufgeteilt und die Teile zwei anderen Bezirken zugeschlagen werden.