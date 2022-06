WFV-Gericht lehnt Einspruch ab

Das Sportgericht Donau des Württembergischen Fußball-Verbandes (WFV) hat den Einspruch gegen die Wertung des Spiels der Kreisliga B 2 zwischen dem FV Bad Schussenried II und dem SV Uttenweiler II abgelehnt. Das geht aus einer Mitteilung hervor.

Im Urteil wird mitgeteilt, dass der Einspruch der SG Hettingen/Inneringen als unbegründet abgewiesen wurde. Der betroffene Spieler hatte zum Stichtag, wie in Paragraph 11c der Spielordnung des WFV angegeben, 15 Einsätze von Beginn an in 31 Pflichtspielen der höherklassigen Mannschaft. Das Spiel wird mit dem tatsächlichen Ausgang der Partie, 1:0 für den SV Uttenweiler II, gewertet. Damit steht der SV Uttenweiler II bereits als Teilnehmer der Qualifikation zur Relegation zur Kreisliga A 1 fest.

„Da sich die Verantwortlichen des SVU bereits im Vorfeld mit diesem Thema ,spielberechtigte Spieler in den letzten vier Meisterschafsspielen und ggf. Relegationsspielen’ sehr intensiv auseinandergesetzt hatten, waren wir relativ entspannt, als uns der Einspruch erreichte. Aber da der Paragraph 11c etwas schwierig zu interpretieren ist waren wir natürlich sehr gespannt auf das letztlich so von uns erwartete Urteil“, heißt es von Seiten des SV Uttenweiler. Und weiter: „Wir möchten darauf hinweisen, dass wir Verständnis dafür haben, dass die SGHI hier Einspruch eingelegt hat. Mit der „nicht mehr als 50 Prozent der Pflichtspiele von Beginn an in der höherklassigen Mannschaft“ - Regel für die letzten vier Meisterschaftsspiele war es zwar knapp aber im Rahmen dessen, was erlaubt ist. Wenn der SV Uttenweiler hier einen Fehler gemacht hätte, wäre es für die SGHI II selbst noch möglich gewesen, am letzten Spieltag in Uttenweiler mit einem Sieg um die Relegationsteilnahme zur KLA zu spielen“, schreibt der SV Uttenweiler.