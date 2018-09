Große Ehrung für die 100 aktuellen Mitglieder des DFB-Club 100 in München. Anlässlich des Länderspiels gegen Frankreich wurden die herausragenden, ehrenamtlich engagierten Vereinsmitarbeiter aus dem Amateurfußball in ganz Deutschland als Anerkennung für ihre Leistungen eingeladen und ausgezeichnet. Die eigentliche Ehrung in den einzelnen Fußballbezirken hatte im Dezember des vergangenen Jahres stattgefunden. DFB-Präsident Reinhard Grindel und Torwart-Legende Harald „Toni“ Schumacher würdigten die Ehrengäste. Mit den Worten „Das Wertvollste, was wir haben, ist Zeit. Und die gebt Ihr Ehrenamtler“, richtete der Europameister von 1980 ein großes Dankeschön an die Ehrenamtler. Auch WFV-Präsident Matthias Schöck bedankte sich persönlich bei jedem einzelnen Teilnehmer aus Württemberg. Knut Kircher, Vorstandsmitglied des Württembergischen Fußball-Verbandes (WFV) und Ehrenamtsbeauftragter begleitete die Ehrenamtlichen aus Württemberg durch das komplette Programm. Unter den Geehrten war auch Erwin Jäger vom FV Fulgenstadt, der im vergangenen Jahr als Ehrenamtspreissieger im Bezirk Donau im Rahmen der Veranstaltung in Ehingen ausgezeichnet worden war. Starkoch Alfons Schuhbeck präsentierte den Gästen persönlich das Essen und nahm sich Zeit für Gespräche mit den Geehrten. Außerdem stand für Dutzende Selfies zur Verfügung. Anschließend verfolgten die Club-100-Mitglieder das Länderspiel des Weltmeisters von 2014 gegen den amtierenden Weltmeister hautnah aus der ersten Reihe.