Wetter traumhaft, Stimmung heiter bis wolkig

Beim Herbstflohmarkt in Bad Saulgau hat das eine und andere gute Stück den Besitzer gewechselt. Bei anfangs fast frostigen Temperaturen legten Verkäufer bereits morgens um halb sechs ihre Waren auf die Tische und auch die Schnäppchenjäger lagen da schon auf Lauer. Wer etwas Bestimmtes sucht und möglichst fündig werden möchte, muss es den Verkäufern gleich tun und auch so früh wie möglich aus den Federn kommen.

Ein reges Treiben herrschte am Samstag in den Gassen von der Innenstadt Bad Saulgaus. Die Zufriedenheit der einzelnen Verkäufer gehen bei dem Herbstflohmarkt jedoch etwas auseinander. So sind manche mit ihrem Schattenplatz überhaupt nicht zufrieden während sie in Wintersachen hinter ihrem Stand stehen und die potentiellen Käufer in kurzen Sachen am Stand vorbeilaufen. Andere haben mit einem Sonnenplatz ideale Verkaufsbedingungen. Uli Gieler ist mehr als zufrieden. „Ich bin jetzt schon vier Mal nach Hause geradelt und habe Nachschub geholt! Das ist wirklich ein super Flohmarkt!“, sagt sie fröhlich und ist schon wieder im nächsten Verkaufsgespräch. Bei einer Münchnerin läuft’s leider gar nicht so optimal. Morgens war es erst der falsche Stand und dann sitzt sie nun in einer Gasse, „da läuft kein Mensch vorbei“, sagt sie. Kalt ist es auch bei ihrem Schattenplatz und so bewölkt ist dann auch ihre Stimmung und das schlägt sich auch auf den Verkaufserfolg nieder. Trotzdem möchte sie es an einem anderen Tag noch einmal in Bad Saulgau versuchen, sagt sie.

Slavko Riemer ist seit bald dreißig Jahren nicht aus der Flohmarkt-Szene wegzudenken. Er verkauft immer am gleichen Platz und hat vom Hirschgeweih bis zum 100 Jahre altem Toilettenstuhl wirklich alles dabei. Sein Hobby teilt er mit seiner Frau Claudia: „Bist du gut drauf, verkaufst Du natürlich viel besser, also liegt es doch oft an einem selbst“, ist seine Meinung zum Verkaufserfolg.

Treffpunkt Flohmarkt

Drei junge Frauen aus Mengen schlendern über den Flohmarkt: „Es ist einfach nett, miteinander etwas zu unternehmen und wir finden immer wieder etwas Originelles“, sagt eine von ihnen und zeigt auf ihren gerade erworbenen Schminktisch aus dem Jahr 1920. „Außerdem trifft man immer viele Bekannte und das macht zusätzlich viel Spaß“.