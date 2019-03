Wertstoffe entsorgen wird ab 2020 bequemer

Mehr Klarheit nach einiger Verzögerung. Der Recyclinghof an der Moosheimer Straße in Bad Saulgau wird im kommenden Herbst und Winter zu einem zentralen Wertstoff- und Grünguthof für die Stadt Bad Saulgau erweitert und umgebaut. Bauherr ist der Landkreis, das Personal im künftigen Wertstoffhof stellt die Stadt, die auch für die Gestaltung der Zu- und Abfahrten verantwortlich ist. Geschätzte 1,75 Millionen Euro wird der Landkreis in den neuen bedienerfreundlichen Wertstoffhof investieren, der Anteil der Stadt liegt bei rund 77 000 Euro. Der Gemeinderat stimmte am Donnerstag in öffentlicher Sitzung im Foyer der Stadthalle der ausgehandelten Vereinbarung zwischen Landkreis und Stadtverwaltung zu.

So soll der neue Recyclinghof an der Moosheimer Straße ab dem Frühjahr 2020 in Betrieb gehen. Die Anlieferer fahren von der Moosheimer Straße in den Recyclinghof ein, können mit ihrem Fahrzeug auf eine erhöhte asphaltierte Fläche fahren und ihre Wertstoffe und das Grüngut von oben bequem in die bereitgestellten Container werfen.

Mit 8000 bis 9000 Quadratmeter soll der neue Recycling- und Grünguthof wesentlich größer als der derzeitige Wertstoffhof an dieser Stelle sein. Ursprünglich hat der Gemeinderat am 17. Mai den Grundsatzbeschluss für diese Lösung gefasst. Laut Richard Striegel, Erster Beigeordneter der Stadt, gab es aber noch viele Details zu klären, sodass „der Termin (des Baubeginns, d. Red.) deutlich nach hinten gerutscht ist“. Die Diskussion um die Recyclinghöfe in Bad Saulgau begann mit der Schließung des Grünguthofs in der Mackstraße im Industriegebiet an der Hochberger Straße vor zwei Jahren. In einem längeren Abstimmungsprozesse einigten sich Stadt und Landratsamt auf einen zentralen, vergrößerten und modernisierten Standort an der Moosheimer Straße.

Klarheit herrscht inzwischen zwischen Stadt und Landkreis, dass die Stadt den Uferweg auf dieser Seite der Moosheimer Straße als Ausfahrt aus dem Recyclinghof auf drei Meter Breite ausbaut. Dort soll Begegnungsverkehr möglich sein. Eine auf der Erweiterungsfläche liegende 20-KV-Versorgungsleitung für Strom werden die Stadtwerke verlegen. Dafür bekommt der städtische Versorger einen Zuschuss von 40 000 Euro aus dem städtischen Haushalt. Auch die Zufahrt von der Moosheimer Straße ist Sache der Stadt. „Hier könnte man die Schmuddelecke an der Zufahrt zum Recyclinghof beseitigen, indem man das Tor und den Eingang weiter in Richtung Moosheimer Straße zieht“, so Striegel. Eine bautechnische Änderung entlastet die Stadt auch finanziell. Auf dem Gelände befand sich ursprünglich das Spanplattenwerk der Firma Staud. Das Erdreich ist mit hoher Wahrscheinlichkeit belastet. Da die Planer das Gelände etwa 20 Zentimeter erhöhen, muss nicht so viel Boden entsorgt werden. Teile des Aushubs können für den Bau der Rampen verwendet werden. Jetzt kalkuliert die Stadt bei diesen Arbeiten mit 52 000 Euro statt ursprünglich 130 000 Euro.

Personal bei der Stadt

Das Personal für den Recyclinghof wird die Stadtverwaltung stellen. Wegen möglicher Interessenkonflikte wünsche der Landkreis aber nicht die bisher geübte Praxis, dass die Firma Alba dieses Personal stellt. „Das werden wohl zwei Vollzeitstellen werden“, so Striegel. Dabei ist die Frage, welchen Stundensatz die neuen Mitarbeiter der Stadt erhalten werden, noch ungeklärt. Ebenfalls müssen Details der Haftungsfragen geklärt werden. Die Stadt will für zwar für Handlungen des Personals haften, aber nicht für den gesamten Betrieb.

25 Stunden Öffnungszeit sind für die neue Einrichtung vorgesehen. Stadtrat Stefan Oßwald (CDU) setzte sich für möglichst kundenfreundlich Zeiten abends und spätnachmittags am Samstag ein. „Für die genauen Öffnungszeiten gibt es sicherlich noch Gestaltungsspielraum“, meinte Bürgermeisterin Doris Schröter. Marcus Haile (SPD) sah die Gefahr von zusätzlichem Verkehr in der Moosheimer Straße, da diese Einrichtung des Landkreises von allen Einwohnern im Kreis genutzt werden könne. Die Gefahr, dass jemand von Mengen nach Bad Saulgau fahre, sei nicht so groß, so Striegel. Nach und nach würden weitere Recyclinghof im Landkreis modernisiert. „Wir sind die ersten“, sagte Bürgermeisterin Schröter und dankte dem Kreis.

Letzte Abstimmungen

„Wir freuen uns, dass die Stadt dem Ausbau des zentralen Wertstoffhofes am Standort Moosheimer Straße zugestimmt hat“, schreibt Tobias Kolbeck, Sprecher des Landratsamtes Sigmaringen, auf eine schriftliche Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Die erhöhten Fahr- und Abstellflächen würden mit einer Asphaltdecke versehen. Aktuell müssten noch Vertragsdetails geklärt werden. „Wann und wie die Arbeiten konkret erfolgen können, stimmen wir aktuell noch ab“, so das Landratsamt.