Wert der Währung sinkt, Urlauberzahl steigt

Seit Anfang des Jahres hat die türkische Währung Lira um die Hälfte an Wert verloren. Momentan bekommt man für einen Euro umgerechnet sieben Lira - das sind fünf Kugeln Eis.

Mittlerweile steht das Land wieder auf Platz drei der beliebtesten Reiseziele, egal ob Badeurlaub in Antalya oder Städtereise nach Istanbul. Dabei sah es im vergangenen Jahr noch ganz anders aus und das bekamen auch die Reisebüros in Bad Saulgau zu spüren. Nach der Verschärfung der Reisehinweise 2017 sank die Anzahl der deutschen Touristen und Geschäftsleute in der Türkei noch im selben Jahr um zwei Millionen.

Das hat sich inzwischen grundlegend geändert. Die schwache türkische Lira verbilligt den Türkei-Urlaub und das wirkt sich auch auf die Buchungen in den Reisebüros in Bad Saulgau aus, allerdings mit Unterschieden. Während im Reisebüro Diesch in Bad Saulgau die Anzahl der Türkeiurlaube konstant zum Vorjahr geblieben ist, allerdings derzeit mehr Paare als Familien verreisen, meint Martina Michelberger vom Reisebüro Suntrip in Bad Saulgau: „Wir kommen mit dem Flüge buchen gar nicht mehr hinterher, man bekommt einfach sehr viel fürs eigene Geld.“

Durch den günstigen Wechselkurs sollte man nun ebenso günstige Urlaubspreise im Reisebüro erwarten. Doch das ist nicht der Fall. Jedenfalls noch nicht, so Martina Michelberger. Preise für Pauschalreisen werden zwischen Anbieter und Reisebüro lange im Voraus ausgehandelt. Außerdem findet der Hoteleinkauf der Reiseanbieter in Euro statt, während Hotelmitarbeiter in Lira bezahlt werden. Somit profitiert der Hoteleigentümer um einiges mehr vom Werteverfall als der Reiseveranstalter. Wer trotzdem sparen möchte, kann dies vor Ort auf Märkten, bei Ausflugstickets und dem Mietwagen tun.

Die Erfahrung der Reisebüro vor Ort decken sich mit den Zahlen des des Deuschen Reiseberbands (DRV). Laut DRV-Präsident Norbert Fiebig ist ein fortlaufender Ansturm von Urlaubern in der Türkei zu erwarten. Das hat er jüngst im Gespräch in der Frankfurter Allgemeinen betont: „In der Türkei sind wir zwar noch nicht wieder ganz auf dem Rekordniveau von 2015 mit 5,6 Millionen Gästen aus Deutschland, wir nähern uns aber wieder sehr deutlich dieser Bestmarke.“