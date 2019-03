Werkrealschule ist auf einem guten Weg

Die Schulleiter der weiterführenden Schulen in Bad Saulgau sind mit den Anmeldezahlen für das Schuljahr 2019/2020 zufrieden. Vor allem in der Werkrealschule stabilisieren sich die Zahlen. Das Störck-Gymnasium kann erneut drei fünfte Klassen bilden.

Walter-Knoll-Schulverbund: 61 Anmeldungen für den Realschul-Zug und 18 für den Werkrealschul-Zug sind laut Schulleiter Armin Masczyk für die fünften Klassen des Walter-Knoll-Schulverbunds in Bad Saulgau eingegangen. Damit gibt es in der Realschule weiter drei fünfte Klassen und in der Werkrealschule eine. „Wir sind im Realschul-Zug seit einigen Jahren in relativer Konstanz dreizügig bis Klasse zehn“, so Masczyk. Im Vergleich zum letzten Jahr hätten sich die Zahlen in diesem Zug kaum verändert.

Positiv bewertet Masczyk insbesondere die Entwicklung am Zug der Werkrealschule. „Zum dritten Mal können wir hier eine Klasse ganz normal anmelden“, so Masczyk. In der Anfangszeit des Schulverbunds verfehlte der Werkrealschul-Zug nach Ende der offiziellen Anmeldefrist die für die Bildung einer Klasse notwendige Mindestzahl von 16 Schülern. Erst durch Nachmeldungen wurde die Mindestgröße vor Schuljahresbeginn doch noch erreicht. Der Schulleiter geht davon aus, dass die Werkrealschule mit mehr als 18 Schülern starten kann. „Aus unterschiedlichen Gründen“ seien bislang noch nicht alle Viertklässler bei weiterführenden Schulen angemeldet. Eine große Zahl von ihnen werde ihre Kinder in der Werkrealschule anmelden. Erfahrungsgemäß seien die Klassen sieben und acht der Werkrealschule dann wieder zweizügig.

Wechsel nach oben möglich

Die positive Entwicklung der Werkrealschule begründet Masczyk „ein Stück weit mit der Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Zügen“. Die sei sowohl von der Realschule zur Werkrealschule wie auch von der Werkrealschule zur Realschule möglich und „zwar nicht nur zum Schuljahresende“. Bei einer fleißigen Einstellung des Schülers sei damit das Wechseln an die höhere Stufe möglich, aber auch andersherum sei der Wechsel an die Werkrealschule möglich. Manche Eltern würden sich bewusst auch für die Werkrealschule entscheiden, weil eine pädagogischen Assistenz in vielen Fragen unterstützen könne, etwa bei der Organisation von Nachhilfe.

Störck-Gymnasium: 64 Anmeldungen: Keine Rekordzahlen, aber dennoch ausreichend Schüler für eine Dreizügigkeit in den fünften Klasse vermeldet Schulleiter Stefan Oßwald für das Störck-Gymnasium. Dass vor einigen Jahren die Anmeldezahlen zwischen 70 und 80 Schülern lagen, beunruhigt Oßwald nicht. Vor allem die Anmeldezahlen aus dem Umland seien stabil geblieben. „Es gibt jedes Jahr solche Schwankungen“, so Oßwald. Die seien manchmal auch auf schwache Jahrgänge in den vierten Klassen zurückzuführen. „Für die drei kleinen Klassen im neuen Schuljahr sind das Traumverhältnisse zum Lernen“, ergänzt Oßwald, der keine Gefahr sieht, dass in Zukunft nur noch zwei fünfte Klassen gebildet werden könnten. Das wäre der Fall, wenn weniger als 60 Viertklässler sich für das Störck-Gymnasium entscheiden würden. Die angemeldeten Schüler werden alle ihr Abitur in neun Schuljahren absolvieren. Ein G8-Zug kam nicht zustande. Oßwald freut sich über die „Qualität der Anmeldungen mit vielen Gymnasialempfehlungen“ und darüber, „dass die Eltern den Grundschullehrern bei der Empfehlung ihres Kindes vertrauen“. Das sei positiv zu bewerten. Die Grundschulempfehlung muss inzwischen wieder der weiterführenden Schule vorgelegt werden. Letztendlich können sich die Eltern aber darüber hinweg setzen.

Indes teilt Oßwald mit, dass ab dem Schuljahr 2019/2020 die offene Ganztagsbetreuung, die am Störck-Gymnasium freiwillig ist, erweitert wird. Zusätzlich zum Montag, Mittwoch und Donnerstag wird es das Angebot dann auch dienstags geben. „Wir haben in den letzten Jahren eine wachsende Nachfrage an Betreuungsmöglichkeiten festgestellt“, ergänzt Stefan Oßwald.