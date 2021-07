Wer setzt sich den Krone-Pokal auf?

Das Fußball-Vorbereitungsturnier um den Krone-Pokal wird ab Dienstag, 27. Juli bis Sonntag, 1. August ausgetragen. Damit endet für Ausrichter SV Unter-/Oberschmeien eine Phase, die zunächst von Ungewissheit, dann von Planung geprägt war, als feststand, dass das Vorbereitungsturnier ausgetragen werden kann. Zum dritten Mal nach 2018 und 2019 spielen sechs Mannschaften aus den Bezirken Donau und Zollern in zwei Dreiergruppen um den Turniersieg und freuen sich über den Neuanfang.

Das Teilnehmerfeld wird angeführt vom Titelverteidiger und Zollern-Bezirksligist TSV Harthausen/Scher, der bei der bislang letzten Austragung des Turniers im Endspiel die SGM Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim besiegt hatte. Bereits Mitte Juni startete Harthausen/Scher mit seinem Spielertrainer Gino Favella in die Vorbereitung. Favella geht in seine zweite Amtszeit bei den Scherkickern: „Nach der langen, ungewohnten Pause war klar, dass wir uns genügend Zeit nehmen, um den Körper wieder an die Belastung zu gewöhnen“, sagt er. Im Schnitt konnte er 22 Spieler pro Einheit begrüßen. Er lobt den Einsatz der Spieler. In den Testspielen sollten alle genügend Spielzeit erhalten. Vom TSV Straßberg kehrte Tunay Balci zurück. „Tunay wird mit seiner Erfahrung und Ballsicherheit unsere Qualität steigern“, ist sich Favella sicher. Mit seiner Mannschaft will er „attraktiven Fußball“ spielen und „den eigenen Spielstil durchziehen“. Er sagt: „Das Team ist spielerisch und kämpferisch eine Top-Mannschaft. Die enorme Geschlossenheit sorgt dafür, dass in jedem Spiel mit maximalem Einsatz die Gegner bespielt werden. Es macht mir sehr viel Spaß, so ein engagiertes Team zu trainieren.“ Er glaubt daran, dass seine Mannschaft den Titel verteidigen kann. In der Gruppe B trifft der TSV Harthausen/Scher zunächst auf den A-Ligisten SV Sigmaringen. Das dürfte ein erster Gradmesser sein, denn die Mannschaft von Trainer Helmut Ulmer ist zum einen ein heißer Anwärter auf den Krone-Pokal, zum anderen auf den Aufstieg in die Bezirksliga. Unter anderem kam Partrick Arndt vom Landesligisten VfR Stockach. Komplettiert wird die Gruppe vom Zollern-A-Ligisten TSV Straßberg II.

In der Gruppe A spielen Landesligist SG Heinstetten, A-Ligist FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies 99 und der Gastgeber als SGM Unter-/Oberschmeien/SV Sigmaringen II/Laiz II. Die Heim-Elf, die vom Trainerduo Frank Nuber und Daniel Burghardt gecoacht wird, trifft im Eröffnungsspiel auf den FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies 99. Besonderen Reiz bietet die Partie, weil SG-Coach Frank Nuber und FC-Trainer Bernhard Höfler befreundet sind und Höfler, der beim FC in seine zweite Saison geht, zudem in Schmeien zu Hause ist. „Die Spieler sind motiviert, die Vorfreude ist groß. Wir haben es gut hinbekommen, die Spieler nach der langen Pause wieder an die Belastung heranzuführen. Verletzungen konnten wir vermeiden.“ Ziel ist ein Platz im vorderen Drittel der Kreisliga A. Ümit Oytun und Philipp Ott haben den Verein verlassen. „Beide Abgänge schmerzen, weil sie in unserem Spiel eine zentrale Rolle hatten“, sagt Höfler. Mit Marius Brändle, Markus Stier und Alexander Lindacher haben wir drei Zugänge mit Talent.“ Die Lücke, die der Abgang von Co-Trainer Oytun hinterlassen hat, hat der FC 99 intern gelöst, mit Stefan Schönbucher und Albert Münch. Torwarttrainer Roland Krämer komplettiert das Team. „Wir haben einen sehr guten Zusammenhalt, auf und neben dem Platz“, sagt Höfler. Jetzt wartet der Härtetest. „Der Krone-Pokal hat rundherum ein sehr hohes Niveau. Diesen Pokal in den Schmeiener Abendhimmel zu recken, wäre ein sehr schönes Gefühl“, sagt Höfler, der aber - wie sein Kollege Favella - in der SG Heinstetten den Favoriten sieht.