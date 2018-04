„Wer gewinnt, ist Meister“

Mario Schierok, Mengens Triathlet, hat eine wesentliche Rolle dabei gespielt, einen neuen Modus für die Triathlonligen des BWTV, die unter dem Titel Alb-Gold-Liga, also einem neuen Sponsor firmiert, mitgearbeitet. Im Gespräch mit Marc Dittmann erläutert „Scirocco“ den Modus und erklärt die Hintergründe zum Start in Neckarsulm am Sonntag.

Sie waren maßgeblich am neuen Modus beteiligt. Wer ist Meister?

Meister ist das Team, das das Baden-Württemberg-Ligafinale in Karlsdorf gewinnt. Wir haben uns überlegt, ob wir einen Modus wie beispielsweise in der Fußball-Bundesliga wählen, haben uns dann aber dagegen entschieden. Wer das Rennen an dem Tag gewinnt, ist Meister. In der Diskussion ist noch, welchen Vorteil der Vorrundenmeister im Finale kriegt: den besten Startplatz, die kürzesten Wege in der Wechselzone. Darüber werden wir noch entscheiden.

Was ist sonst noch neu?

Neu ist auch, dass wir die Veranstaltungen zwischen der Baden-Württembergliga und der Landesliga trennen. Somit werden wird es attraktiver für kleinere Veranstalter, Rennen auszurichten. Alle gemeinsam sind nur im ersten Wettkampf in Neckarsulm und am dritten Wettkampf in Erbach am Start. Neu ist auch, dass wir für das Finale in Karlsdorf einen kommerziellen Veranstalter rausgesucht haben, der das Finale in eine größere Veranstaltung einbetten soll. Ein Mix muss das Ziel sein, um die Liga interessanter zu machen.

Die Baden-Württemberg-Liga besteht aus 16 Mannschaften, die sechs besten Teams qualifizieren sich nach der Vorrunde (drei Rennen) fürs Finale, die weiteren Teams erst nach einer Zwischenrunde gegen die besten Landesligisten. In dieser Landesliga starten im Norden 32 Teams, im Süden die Hälfte...

Da haben wir uns an den Zuschnitten der Regierungsbezirke orientiert. Im Norden nehmen die teil aus den Regierungspräsidien Nordwürttemberg und Nordbaden, im Süden aus Südwürttemberg und Südbaden. Möglich aber, dass die Nord-Liga in zwei Gruppen startet.

Wie ist der Modus entstanden?

Der Verband hat mich angefragt, ob ich so etwas entwickeln könne. Ich habe 20 Jahre Wettkampferfahrung. Gemeinsam mit einigen Verantwortlichen im Verband und einigen Gremien wie den Kampfrichtern und der Geschäftsführung und der sportlichen Leitung haben wir das Konzept entwickelt und dann beider Ligatagung vorgestellt.

Was versprechen Sie sich vom neuen Modus und für wie lange ist es zunächst veranschlagt?

Einen ersten Erfolg gibt es schon. Wir haben mehr Mannschaften als im vergangenen Jahr. Unser Ziel ist es, dass die Mannschaftszahl dreistellig wird. Das neue System ist jetzt mal für zwei Jahre eingeführt. Natürlich werden wir uns nach einem Jahr mal zusammensetzen und die Lage erörtern.

Welche Chancen hat Mengen?

Wenn es gut läuft können wir um den Titel mitsprechen, Ziel ist mit den Männern aber ein Platz unter den ersten Drei. Bei Männern, aber auch bei den rauen starten vor allem junge Athleten. So wie Lukas Müller, der Ligaerfahrungen sammeln sollen. Ich werde auf die ersten beiden Rennen verzichten.

Zur Erklärung: Fallende Mannschaftszahlen, sinkendes Zuschauerinteresse und die Schwierigkeit Ausrichter zu finden haben den Baden-Württembergischen Triathlon-Verband (BWTV) dazu veranlasst, seiner landesweiten Liga, der dritthöchsten Klasse in Deutschland, ein neues Gesicht zu verpassen. Federführend dabei war der Mengener Mario Schierok. Der Ligabeauftragte des BWTV entwickelte gemeinsam mit den Verbandsverantwortlichen ein Konzept, das am heutigen Samstag in Neckarsulm seine Premiere feiert.

Demnach werden die Triathlonligen neu geordnet und der Wettbewerb auf völlig neue Beine gestellt. Bei den Männern treten in einer Baden-Württembergliga fortan 16 Mannschaften an, die zunächst drei Qualifikationswettkämpfe als Vorrunde bestreiten. Die Mannschaften, die danach auf Platz eins bis sechs liegen, qualifizieren sich direkt für das Landesfinale um den Baden-Württemberg-Cup. Die Mannschaften, die auf Rang sieben bis 14 liegen müssen in eine Zwischenrunde mit den besten Mannschaften aus der zweithöchsten Landesklasse, die fortan in Nord und Süd unterteilt sind. Die besten sechs aus diesem Wettkampf qualifizieren sich ebenfalls für das Finale. Die Mannschaften, die nach Abschluss der Vorrunde in der Baden-Württemberg-Liga auf den letzten beiden Plätzen liegen kriegen keine Chance über die Zwischenrunde, sondern müssen mit den schlechteren Landesligamannschaften in einen Wettkampf eintreten, in dem es „nur“ noch um den Aufstieg in die Baden-Württemberg-Liga geht.

Für die einzelnen Wettkämpfe haben die Veranstalter verschieden Ausrichter gefunden. Den Auftakt machen alle in Neckarsulm an diesem Wochenende, dann trennen sich die Wege der Mannschaften. Während die Baden-Württemberg-Liga dann einen zweiten Wettkampf in Forst bestreitet, geht es für die Landesligen, also quasi die zweithöchste Landesklasse in Waiblingen (Nord) und Rheinfelden (Süd) weiter. Gemeinsam haben dann alle die dritte Saisonstation in Erbach, ehe sich die Wege wieder trennen. Die Zwischenrunde der Männer wird in Blankenloch ausgetragen, das Landesfinale in Karlsdorf, während die Finals in der Landesliga am Schluchsee stattfinden. Mengens Triathleten starten mit einer Mannschaft in der Baden-Württemberg-Liga bei den Männern, dem Stadtwerke-Team. In der Frauenliga schicken die Mengener zwei Mannschaften ins Rennen, das Schwörer-Team und das Gaggli-Team. Zum Start absolvieren die Mannschaften ein Rennen in Sonderform. Alle Teilnehmer starten in 15-sekündigem Abstand, alle Disziplinen werden hintereinander absolviert. Auf dem Rad herrscht Windschattenverbot.